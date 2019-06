Festival MED tem muitas novidades para as crianças

A 16ª edição do festival estreia um novo espaço para o MED Kids, e oferece várias atividades para os mais novos. Cinema e Teatro também terão oferta reforçada.

Da Rua do Município onde decorreu durante mais de uma década, o MED Kids passará nesta 16ª edição para um quintalão atrás da Igreja Matriz, paredes-meias com o Palco Arco.

Este é um local onde as crianças poderão divertir-se num ambiente agradável, acolhedor e seguro, criando e experimentando atividades relacionadas com as culturas do mundo e o espírito do MED, enquanto os pais circulam pelo recinto do Festival, que este ano terá ainda mais preocupações com a ecologia.

Durante quatro dias, o MED Kids receberá crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, acompanhadas por uma equipa de monitores. Além de novo local, há mais estreias no espaço infantil: uma programação conjunta da Rádio Zig Zag, web rádio do grupo RTP direcionada a um público infantil, para além das habituais atividades desenvolvidas pela equipa da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen.

A Zig Zag trará três rubricas de entretenimento para as crianças: das 20 às 20h30, «Sons do Meu Planeta» (Ouves mesmo muito, muito bem? Então, tenta adivinhar o som que vamos tocar!); das 20h30 às 21h30, «Coco Loco» (uma hora de discoteca só para crianças com o Dj Coco e o MC Loco), e das 23h30 às 00h00, «Inspira Expira» (quando o sol se deita, é hora de descansar na Rádio Zig Zag, com histórias perfeitas para ajudar a acalmar depois de um dia de agitado).

Nos momentos em que a rádio não estará com oficinas, as crianças que queiram poderão fazer uma visita, «brincar» e experimentar o mundo da rádio.

Já a Biblioteca, propõe uma atividade diferente por dia: dia 27, às 21h30, um atelier de fantoches de meia; dia 28, conto teatralizado inspirado na obra «A Fada Oriana», pela II ACTO Produções Artísticas (no âmbito das comemorações do Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen); dia 29, um teatro de marionetas «Pinóquio – O Início», e no dia 30 um atelier de origami.

Um dos mais significativos incrementos na programação desta edição do festival é o Cinema MED. A sétima arte, que em anos anteriores decorria na semana que antecedia o MED, em diversos espaços da cidade, passa agora a integrar o cartaz e o recinto do evento.

Rui Tendinha, crítico de cinema, terá a curadoria desta programação que passa pela estreia do filme «Gabriel e a Montanha», do realizador brasileiro Fellipe Barbosa, no dia 30 (o Open Day do MED), no Palco Castelo.

Como aperitivo para os concertos haverá também a exibição de «curtas» na Casa do Castelo, espaço localizado no Largo D. Pedro I, fazendo a ligação entre música e cinema: dia 27, «Fade into Nothing», de Paulo Furtado, Rita Lino e Pedro Maia, «My Heart safe at home» e «Let bygones be bygones», ambas de Susana Abreu.

No dia 28, «Corrente», de Rodrigo Areias, «Pixel Frio», de Rodrigo Areias e «Amar é para os fortes», de Marcelo D2.

Já no dia 29, será a vez de «Ainda tenho um sonho ou dois – a História dos Pop Dell’Arte», de Nuno Duarte, e «Domesticada», de Rodrigo Areias e Paulo Furtado.

Dentro da mesma temática, e na habitual parceria com a Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST), logo no dia de abertura do Festival MED decorre a conferência «Festivais de Cinema e Festivais de Música – Uma simbiose?».

Também o Teatro ganhará este ano um destaque no Festival MED. A organização decidiu apostar nesta manifestação artística, numa parceria com o experiente Teatro Análise da Casa da Cultura de Loulé (TAL) que irá apresentar, no Palco Bica, uma teatralização de alguns poemas da obra «Os Contos do Gin Tonic» de Mário Henrique Leiria.

À semelhança da obra deste autor, os atores do TAL irão levar ao palco uma boa dose de humor negro, muita irreverência e sarcasmo, naquela que será uma estreia nesta fusão artística dos quatro cantos do mundo que é o Festival MED.

Os bilhetes para o Festival MED podem ser adquiridos online.