A sexta edição do festival farense decorre dias 5, 6 e 7 de setembro e até oferece a possibilidade de pernoitar junto à praia.

Num reforço de experiências e parcerias com vista a fortificar a ligação do festival à Ria Formosa, a edição deste ano do F vai ter um palco…ria adentro.

Nos finais de tarde dos três dias, haverá concertos intimistas a bordo de um barco com capacidade para 150 a 200 pessoas, na Ria Formosa.

Além disso, e numa resposta a vários pedidos do público nas edições passadas, a organização do Festival F vai disponibilizar uma área de Glamping com 15 a 30 tendas montadas junto ao Centro Náutico da Praia de Faro.

Todos os que usufruam desta experiência «única e diferenciada» terão acesso aos três dias do festival, sendo garantida uma ligação de ida e volta entre o Centro Náutico e o recinto do evento através de barco. O valor, esse, é diferente dos habituais passes.

Para a organização, «mais do que uma oferta de campismo, esta será sobretudo uma experiência única que junta campismo, a Ria Formosa, a Praia de Faro e o Festival F».

O reforço da parceria com a Altice é outra das novidades para a sexta edição deste festival farense.

Haverá, ao longo dos três dias, várias experiências e ativações tecnológicas para clientes da empresa e festivaleiros.

A Altice ficará também responsável pelas soluções Wi-Fi e pelas comunicações dentro do recinto para o público, num investimento que se cifra entre os 30 e os 40 mil euros.

Todos os festivaleiros podem, assim, aceder gratuitamente à internet durante a permanência no recinto do evento.

Para Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, este é «um festival diferente e nosso».

O autarca farense lamenta que «nem sempre se valorize o que é nosso», sendo o Festival F uma tentativa «de alterar esse paradigma», com o objetivo futuro de «ser cada vez mais uma referência».

O Festival F conta já com uma confirmação de peso no seu cartaz: os Ornatos Violeta, banda de culto liderada por Manel Cruz, sobem ao palco dia 6 de setembro.

Mais novidades serão divulgadas em breve, segundo prometeu Rogério Bacalhau aos jornalistas, durante um almoço de trabalho hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, no centro histórico de Faro.