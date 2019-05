Festa Black & White anima a vila de Carvoeiro

A noite de Carvoeiro volta a tornar-se lendária na mesma praia que, ao longo dos tempos, se habituou a viver histórias extraordinárias com piratas, militares e outros aventureiros, que vindos do mar que por ali aportavam.

Desde 2014 são mais de 30 mil as pessoas que se vestem de preto e branco para festejar o início do Verão. Este ano será durante a noite de sábado, 15 de junho, e estes visitantes, que se tornam momentaneamente habitantes de Carvoeiro, passeiam pelas ruas da vila, descem à praia, e voltam a subir aos locais mais panorâmicos, sempre acompanhados pelas muitas músicas e outras linguagens artísticas que ora surgem de um canto recôndito, ora nos chegam de um pequeno palco improvisado, mas também podem elevar-se num palco maior.

O programa desta 6ª edição do Black & White tem início às 20h30, com a fadista Raquel Peters. A sua voz melodiosa e vibrante promete encantar as esplanadas do Largo da Praia do Carvoeiro.

Pouco depois, às 20h40, o percussionista Vasco Ramalho começa a espalhar os sons da sua marimba num espetáculo ímpar. Depois das 21h00, a Estrada do Farol é cenário para diferentes performances, entre as quais se destaca a dança aérea.

Entre as 21h20 e as 23h10, o duo The Bossa Alibi oferece um «jazz lounge» baseado em músicas dos anos 50 e 60, e em particular na Bossa Nova.

A partir das 21h50, no Anfiteatro do Carvoeiro, «The Piano Man Band», promete deleitar o público com covers intemporais. Ao mesmo tempo, noutra área, os The Bottles convocam o público para os anos loucos da década de 60, e para os sucessos musicais que marcaram toda uma geração.

A seguir, às 22h00, chegam os «hits» mais dançáveis dos anos 70, 80 e 90, selecionados pelo Dj Mark Guedes, reconhecido a nível nacional por ser o responsável do programa semanal «Flash Dance» da Rádio M80.

À meia-noite, no areal da praia, há um espetáculo de fogo-de-artifício sincronizado com música.

A festa segue noite dentro, e até às 3h00 a praia do Carvoeiro irá transformar-se numa imensa pista de dança, com o DJ Deelight a apresentar os melhores êxitos da «pop house». Ao longo da noite contará com a colaboração de MC Landu Bi.

Estará ainda em destaque um cenário futurista que irá servir de cabine ao DJ. Trata-se de uma estrutura cénica a montar pela primeira vez no Algarve.

O acesso a esta festa Black & White é livre. Para as crianças, entre as 21h00 e as 00h00, haverá um espaço onde poderão fazer pinturas faciais a preto e branco, ou simplesmente divertir-se com outros petizes.

À semelhança das últimas edições, a Câmara Municipal de Lagoa, organizadora do evento, irá manter a linha regular de autocarros gratuitos que asseguram a ligação entre Carvoeiro e os vários estacionamentos previstos em Lagoa: zonas da Fatacil, Intermarché, Apolónia, Aldi e o Gramital (terreno que está localizado em frente ao Aldi). O horário de funcionamento da linha de autocarros será mantido, ou seja, haverá autocarros de ida e volta, ininterruptamente, entre as 18h00 e as 4h00.