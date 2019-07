FC Porto vence Betis no arranque da Copa Iberica em Portimão

FC Porto e Real Betis (de Sevilha) defrontaram-se hoje num Portimão Estádio quase cheio, no arranque da Copa Ibérica, prova organizada em conjunto pela Liga Portugal e pela La Liga de Espanha.

O jogo começou dividido, com ligeiro ascendente dos dragões perante um Betis que se apresentou com três nomes bem conhecidos dos portugueses no 11 inicial: William Carvalho (ex-Sporting), Cristian Tello (ex-FC Porto) e Sidnei (ex-Benfica).

Apesar dessa relativa superioridade inicial do FC Porto, ao minuto 13, foi o Betis que abriu a contenda na sequência de uma boa jogada de envolvimento ofensivo!

Tello, trabalhou na direita, desenhou um cruzamento de régua e esquadro e Juanmi, no centro da área, cabeceou para a baliza do desamparado Vaná. Era o 0-1 para os homens que viajaram do bairro de Heliópolis, Sevilha.

E a vantagem dos béticos podia ter sido dilatada aos 21 minutos: William Carvalho fez um grande passe para Emerson, lateral direito da equipa espanhola, que recebeu, deixou para trás a defensiva portista e atirou cruzado para boa defesa de Vaná.

Vaná haveria de brilhar novamente aos 30 minutos, quando se opôs com uma excelente defesa ao remate do espanhol Sérgio Canales.

Diz o ditado que quem não marca sofre, e no relvado foi cumprido à risca: aos 31 minutos, Zé Luís, reforço que o FC Porto recrutou neste mercado ao Spartak de Moscovo, apareceu em excelente posição à entrada da área e disparou um remate que não deu qualquer hipótese ao guardião do Bétis, Joel Robles. Estava feito o 1-1.

Os homens da Invicta empolgaram-se, e aos 33 minutos só não marcaram porque o poste rechaçou um potente remate de meia distância disparado por Shoya Nakajima.

O jogo estava empolgante e, aos 37 minutos, o aniversariante Fábio Silva (avançado portista que completa hoje 17 anos) rematou para uma defesa a punhos de Joel Robles.

O intervalo chegava com um empate que se ajustava aos acontecimentos da etapa regulamentar, com duas equipas a jogar num ritmo alto para esta fase prematura da época.

O regresso dos balneários trouxe várias alterações nas duas equipas, e a qualidade da partida ressentiu-se. Foi necessário esperar até aos 60 minutos para vislumbrar um lance de perigo: Otávio surgiu solto na quina da área, e rematou para uma defesa atenta de Robles.

O Betis respondeu aos 68 minutos, quando o lateral esquerdo Calderon furou pelo seu flanco, ganhando posição para um remate que deu bastante trabalho a Diogo Costa, guardião dos dragões que entrou ao intervalo.

O ritmo subiu ligeiramente e logo depois, ao minuto 71, o estreante Luís Díaz tentou a sua sorte em posição frontal, à entrada da área – Robles, no entanto, estava atento. No minuto seguinte, foi Soares a disparar, também do meio da rua. Mais uma vez, o guardião espanhol fez uma excelente intervenção, sendo de seguida substituído por Carlos Marín.

Os andaluzes assustaram os comandados de Sérgio Conceição à passagem do minuto 87, quando Abreu surgiu isolado à boca da baliza, após cruzamento do veterano Joaquín. O jovem espanhol, apesar da boa posição para o golo, atirou por cima, sentenciando o empate no final dos 90 minutos.

No desempate por grandes penalidades, o FC Porto venceria depois de Alex Telles, Soares, Marcano, Bruno Costa e Danilo converterem todas as penalidades, beneficiando do penalti falhado pelo bético Marc Batra.

Galeria (Fotos de Nelson Ferreira – clique na principal para aumentar e percorrer as restantes):