FC Porto derrota Portimonense (2-3) com golo ao cair do pano (90+9)

Equipa de Portimão recebeu os azuis e brancos em jogo da 5ª jornada da Liga NOS e começou mal…mas acabou muito bem. No entanto, sofreu rude golpe no último suspiro da partida.

Os dragões entraram mandões e remeteram o conjunto algarvio para o seu último terço, dispondo também da primeira oportunidade da partida – Luis Diaz, na esquerda, rematou ao poste da baliza guardada por Ricardo Ferreira.

O conjunto que viajou da Invicta materializou o domínio em golo ao minuto 25, na conversão de uma grande penalidade a castigar uma mão na bola de Jadson. O brasileiro Alex Telles não tremeu e enganou o guarda-redes, abrindo a contagem.

Danilo Pereira podia ter ampliado a vantagem azul e branca pouco depois, após cruzamento de Zé Luís, mas o internacional português, com a baliza escancarada, atirou ao poste.

O domínio do FC Porto foi absoluto durante toda a primeira metade, e aos 38 minutos nova oportunidade de golo: Zé Luís com um excelente trabalho dentro da área ganhou espaço para o remate, obrigando Ricardo Ferreira a uma estirada para evitar o tento portista.

Foi sem surpresa que os comandados de Sérgio Conceição chegaram ao segundo em cima do minuto 45: um cruzamento de Uribe pela direita encontrou na área uma finalização à ponta-de-lança de Zé Luis, fazendo o 0-2 com que as equipas desceram para o descanso.

Após o regresso dos balneários, o FC Porto manteve o controlo da partida…pelo menos aparentemente.

Foi por isso de forma algo inesperada, no primeiro remate do Portimonense à baliza até aí, aos 74 minutos, que os algarvios reduziram distâncias! Aylton conseguiu tirar um cruzamento pelo lado esquerdo do seu ataque e Dener, de rompante, cabeceou sem hipóteses para o fundo das redes, reduzindo a desvantagem portimonense.

Os homens de António Folha galvanizaram-se e pouco depois, aos 77 minutos, o segundo remate do Portimonense na partida e…o segundo golo dos algarvios! Anzai, à entrada da área, rematou em arco para um golaço de levantar o estádio! Estava feito o empate.

Em três minutos tudo mudou, e o Portimonense voltou a dispôr de uma bela oportunidade aos 84 minutos – Marlos Moreno, à entrada da área, aplicou um forte pontapé que não passou longe da baliza portista,

Voltou a criar perigo o Portimonense aos 87 minutos – Jackson, na cara de Marchesín e já pressionado pela defensiva azul e branca, atirou para defesa complicada do guardião argentino.

Já em período de compensação, e após intervenção do VAR, os dragões ficaram reduzidos a 10 com a expulsão de Alex Telles, após travar Marlos Moreno, que seguia isolado para a baliza.

Quando já tudo apontava para o empate, o FC Porto, ao minuto 90+9, conseguiu chegar ao golo da vitória por intermédio de Marcano, num cabeceamento que deu a melhor resposta a um canto cobrado pela esquerda.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do Portimonense, que na próxima ronda, a sexta da Liga NOS, se desloca a Setúbal para enfrentar o Vitória Futebol Clube, em partida marcada para as 18 horas de domingo, 22 de setembro.

Portimonense vs FC Porto

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Anzai, Jadson, Rodrigo, Júnior Tavares, Pedro Sá, Romulo (Dener, 53 min), Lucas Fernandes (Cevallos, 73 min), Aylton Boa Morte, Bruno Tabata (Marlos Moreno, 65 min), Jackson Martinez.

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Gonda, Hackman, Anderson, Everson.

FC Porto – Marchesín, Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo Pereira, Uribe,Otávio (Fábio Silva, 90+4 min), Luis Diaz (Nakajima, 72 min), Marega, Zé Luís (Soares, 81 min).

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Bruno Costa, Manafá, Mbemba.

Árbitro: Rui Costa (VAR: Vasco Santos).

Golos: Alex Telles (25 min), Zé Luis (45 min), Dener (74 min), Anzai (77 min), Marcano (90+9 min).

Amarelos: Marchesín (57 min), Ricardo Ferreira (90 min).

Vermelhos: Alex Telles (90+1 min)