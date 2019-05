FATACIL aposta em tenda tecnológica virada para o gaming

O certame fica mais jovem na festa da 40ª edição, onde além dos dez dias e dez noites de música, ambientes, sabores e segredos do Algarve, existirão novidades voltadas para a tecnologia e videojogos.

A criação de uma tenda tecnológica dedicada aos jovens, com diversos videojogos e simuladores, contando também com a presença de youtubers, streamers e top players, é uma das grandes novidades da edição deste ano da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa. A esta, junta-se a oferta de entrada gratuita para todas as crianças até aos 12 anos.

Sendo uma das mais reconhecidas marcas da região, o evento, que decorre entre 16 e 25 de agosto, no Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa, comemora a sua 40ª edição no mesmo ano em que a Universidade do Algarve e a banda de rock português convidada para abrir a primeira noite, os «Xutos e Pontapés», atingem a mesma idade.

Aos históricos portugueses seguem-se os «Calema», que chegam na noite de sábado 17. No domingo, dia 18, é o dia de «Zebra Sépia», banda finalista do concurso Musica JA, do Instituto Português do Desporto e Juventude, e dos «Wet Bed Gang».

João Pedro Pais sobe ao palco na noite de segunda-feira, 19 de agosto, e Matias Damásio na terça-feira, 20 de agosto. A meio da semana, quarta-feira, 21 de agosto, a habitual presença de Quim Barreiros, que promete muita animação.

«Blaya» vai soar na quinta-feira, dia 22, enquanto as três ultimas noites acolhem outros nomes maiores da música portuguesa: Jorge Palma a 23 de agosto, Mariza a 24 e Richie Campbell a encerrar, a 25 de agosto.

Associando a maturidade da 40ª edição, ao espírito jovem que renova em 2019, a FATACIL «promete uma edição recheada do que de melhor o Algarve oferece. Produtos, marcas, propostas e sugestões, vão estar no recinto, onde já é tradição o Algarve marcar um encontro especial com o Verão», refere em nota de imprensa a organização. Recorde-se que a FATACIL foi, este ano, distinguida com o prémio «Cinco Estrelas Regiões 2019».