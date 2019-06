Farol Bike Tour chega a VRSA no domingo e desafia fotógrafos

​Neste domingo irá decorrer a chegada ao último farol na rota da equipa Farol Bike Tour, terminando assim um desafio constituído por nove etapas, com passagem por 30 faróis, totalizando aproximadamente 1060 quilómetros, desde Caminha até Vila Real de Santo António (VRSA).

Para comemorar a chegada e o término da última etapa desta iniciativa, os faróis de Montedor, Aveiro, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro e Cabo Sardão, estarão abertos ao público, no dia 16 de junho, no período das 14 às 17 horas.

O farol de Vila Real de Santo António também abrirá ao público neste dia, no período das 10h00 às 12h00, uma vez que é neste farol que decorrerá a chegada da equipa, podendo todos os visitantes assistir a este momento.

No âmbito desta iniciativa, a Autoridade Marítima Nacional lança um desafio «a todas as pessoas que visitem os nossos faróis a tirar uma fotografia do momento e a enviar-nos indicando o nome completo e o nome do farol em que tiraram a fotografia».

A fotografia deverá ser enviada por mensagem privada através da página de Facebook da Autoridade Marítima Nacional, ou através de email para [email protected] (máximo de 5Mb por fotografia), até ao final do dia 17 de junho, segunda-feira.

Na terça-feira, 18 de junho, será criado um álbum na página de facebook oficial da Autoridade Marítima Nacional com as fotografias enviadas pelos participantes sendo que, posteriormente, e como agradecimento, iremos sortear pelos participantes um camisola de ciclismo oficial da iniciativa Farol Bike Tour.