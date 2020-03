FaroemCasa quer estimular solidariedade entre vizinhos

Iniciativa #FaroemCasa vai incluir campanha de informação, em parceria com empresas de condomínio, que pretende estimular solidariedade entre moradores.

«És um vizinho solidário?». Esta é a frase chave de campanha que visa evitar que mais pessoas – nomeadamente os mais idosos – tenham de sair de casa para obter bens de primeira necessidade.

Face à propagação da pandemia da COVID-19, o município de Faro está a promover um conjunto de medidas no âmbito da iniciativa #FaroemCasa. Uma delas, já em marcha, é uma campanha de informação, em parceria com as empresas de condomínio que operam no concelho e que pretende estimular a solidariedade entre os vizinhos de cada prédio.

A principal mensagem desta campanha de comunicação é que, «nesta fase crítica, todos podemos ajudar e, nesse sentido, convida cada um de nós a questionar se o vizinho do lado precisa de algo».

Assim, se um dos moradores do prédio tiver mesmo de sair de casa poderá garantir bens de primeira necessidade que algum dos vizinhos, nomeadamente entre os que fazem parte dos grupos de risco e têm necessidade prioritária de isolamento, possa precisar, evitando assim que mais pessoas tenham de deslocar-se à rua.

O município entende que, nesta fase, «todos temos de ser parte da solução e, nesse sentido, enaltece também a sociedade civil, as associações e os empresários dos mais diversos setores, que, ao longo deste processo, têm mostrado o maior empenho e vontade em ultrapassar este desafio».

Toda a informação sobre as várias iniciativas desenvolvidas pelo município, bem como a evolução da COVID-19 no concelho, podem ser consultadas no sítio online da Câmara Municipal e nas redes sociais.

A terminar, a autarquia de Faro deixa uma palavra de apreço: «Faro e os farenses sempre estiveram à altura dos desafios. Não sabemos se este será o maior que iremos enfrentar, mas já é aquele que mais nos uniu».