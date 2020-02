Faro vai ter novo Comboio Turístico com rota e bilhetes mais atrativos

Município renovou o contrato ao operador por mais quatro anos e introduziu novidades no Comboio Turístico de Faro. Há novos pontos de paragem e o mesmo bilhete dá para sair e entrar em vários locais. Ideia é que o turista possa explorar com maior facilidade.

A capital algarvia vai contar com um novo sistema de transporte público de interesse turístico em comboio rodoviário, já a partir do início de abril.

O município de Faro entendeu alargar o percurso realizado a mais pontos da cidade, como o Jardim Alameda; o renovado miradouro da Ermida de Santo António do Alto e o Mercado Municipal de Faro.

O serviço passa a ter duas modalidades distintas, ao contrário do que acontecia anteriormente com um percurso único pela cidade com a duração de cerca de 45 minutos.

Assim, o utilizador poderá optar por um bilhete de utilização única, a que corresponde apenas uma viagem, completa ou parcial (adulto), pelo valor de 3,77 euros (mais IVA) ou por um bilhete diário, que corresponde a várias viagens completas, desde que ocorram durante o mesmo dia, pelo valor de 5,66 euros (mais IVA).

Assim, esta última opção permite assim que os turistas possam fazer as paragens que entenderem nos vários pontos turísticos ao longo do percurso e prosseguir depois viagem às horas determinadas nos mesmos pontos de paragem.

O custo de ambas as tipologias deverá ter uma redução de 50 por cento no caso de utilizadores com idade igual ou inferior a 10 anos.

O transporte vai realizar-se todos os dias do ano, no entanto, com adaptações sazonais. Ou seja, de 1 de abril a 31 de outubro, funcionará entre as 10h00 e as 21h00; de 1 de novembro a 31 de março, entre as 10h00 e as 17h00.

O comboio turístico será operado pela empresa Delaturis – Empreendimentos Turísticos, Lda, com sede em Vilamoura, e resulta de um concurso público de concessão aprovado em reunião de câmara do dia 18 de novembro de 2019.

O valor da concessão é de 1206 euros mensais (mais IVA) até fazer o total de 57888 euros (mais IVA) durante quatro anos. O contrato poderá ser renovável por iguais períodos, até um período de 12 anos.

De acordo com caderno de encargos, comboio turístico de Faro passará a ter um audioguia com auscultadores e possibilidade de escolha de idioma.

Ao barlavento, o autarca farense Rogério Bacalhau, mostrou-se satisfeito e entende que «este é mais um passo para a cada vez mais reconhecida afirmação de Faro enquanto destino turístico ao longo de todo o ano».