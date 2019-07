Faro saúda Moto Clube por sucesso da 38ª Concentração de Motos

Em nota enviada às redações, a Câmara Municipal de Faro demonstrou a sua satisfação pela forma como decorreu a 38ª Concentração Internacional de Motos, uma vez que «superou as expetativas e reuniu em Faro cerca de 25 mil visitantes».

Segundo a mesma fonte, o município «saúda o Moto Clube de Faro (MCF) por mais este sucesso e elogia o trabalho das autoridades envolvidas, que montaram um dispositivo de segurança eficiente, ajustado na sua implementação que contou com a ajuda de mais de 100 voluntários. Não se registaram alterações significativas da ordem pública o que demonstra bem, uma vez mais, o caráter pacífico e até familiar desta que é considerada uma das maiores concentrações motards do mundo»

Quanto às alterações e à renovação da imagem do certame, a autarquia «deixa uma palavra de reconhecimento ao MCF pelo profissionalismo, dedicação e por ter tornado esta grande festa motociclista ainda mais apelativa. Um investimento do MCF com apenas um único objetivo: melhorar a qualidade do evento, em prol dos motociclistas e visitantes».

Por fim, a Câmara presidida por Rogério Bacalhar deixou ainda uma mensagem a todos os farenses. «Como vem sendo hábito, os locais vêm contribuindo para o sucesso deste evento com a sua hospitalidade e a sua capacidade de participação. Sendo uma realização importante para a economia do concelho e da região, é ainda mais agradável presenciar o envolvimento dos nossos munícipes que fazem desta concentração, cada vez mais, uma verdadeira festa para todos».