Faro prepara-se para implementar Orçamento Participativo

Apresentação do Orçamento Participativo (OP) de Faro será realizada nos Paços do Município, amanhã, quinta-feira, dia 17 de setembro, às 16 horas.

Será o presidente da edilidade, Rogério Bacalhau, a explicar o funcionamento deste processo participativo e a desafiar os farenses à participação. Como suporte ao seu funcionamento será ligado o portal do OP Faro.

Durante a sessão, que surge após aprovação em Assembleia Municipal, no dia 5 de março, do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Faro, serão conhecidas todas as suas fases, modalidades de participação, verbas alocadas e um conjunto de outras informações relevantes acerca de uma ferramenta considerada essencial para promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes na gestão da autarquia.

Pretende-se um processo vivo e participado, em que se discute o concelho e a melhor forma de contribuir para o seu desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.