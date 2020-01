Faro melhora estradas, ruas e redes de água de Montenegro

Investimentos superiores a 400 mil euros na requalificação de arruamentos e substituição da rede de água na Quinta do Eucalipto e na empreitada de beneficiação da Rua da Igreja, em Montenegro.

O município de Faro tem em curso várias obras de melhoria da rede viária na freguesia do Montenegro. Entre elas, estão a «repavimentação de arruamentos na Quinta do Eucalipto» e a «empreitada de beneficiação da Rua da Igreja, em Montenegro».

A primeira empreitada tem como objetivo devolver as condições ideais para circulação na zona da Quinta do Eucalipto, com intervenções na Rua Almada Negreiros, Rua Florbela Espanca, Rua Teixeira Gomes, Praceta David Ferreira, Rua Fernando Pessoa e Rua Alberto Silva.

A intervenção, adjudicada no dia 28 de outubro à Sociedade Convirsul – Construções e Obras Públicas, SA pelo valor global de 217 300 euros, tem um prazo de execução de 120 dias.

Em paralelo a esta empreitada, os serviços da empresa municipal FAGAR estão a efetuar trabalhos de substituição da rede mais antiga de abastecimento de água (com mais de 40 anos) na zona, numa intervenção que chegará a 110 ramais.

O objetivo desta empreitada, no valor de 144614,80 euros, é reduzir perdas, minorar ruturas e garantir que o abastecimento de água se faz com uma pressão estabilizada e normalizada.

Também já a decorrer está a empreitada de beneficiação da Rua da Igreja, em Montenegro, que tem como objetivo a remodelação daquela artéria a nível de pavimentação e nivelamento, contemplando ainda a execução de passeios e intervenção nas infraestruturas de águas pluviais, na rede de iluminação pública e nas infraestruturas telefónicas.

A intervenção, adjudicada à Sociedade JEVOP- Construções S.A. pelo valor global de 73022,21 euros no dia 28 de outubro, vai também ajudar a melhorar as condições de circulação automóvel e pedonal na freguesia, aumentando os níveis de segurança e conforto para viaturas e peões, segundo a autarquia farense.

No decurso dos trabalhos, a autarquia solicita «a todos os residentes e transeuntes a melhor compreensão para eventuais transtornos que possam surgir no decurso das intervenções.

O município de Faro continua assim a dar seguimento ao esforço realizado para melhorar o espaço público da freguesia e do concelho, patente num conjunto de intervenções lançadas no âmbito do programa municipal Faro Requalifica».