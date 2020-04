Faro lança Apoio Municipal de Emergência ao Arrendamento

Município prossegue com medidas de mitigação do impacto da crise.

O município de Faro lançou um Apoio Municipal de Emergência ao Arrendamento (AMEA) para munícipes que se encontrem em situação grave de carência económica resultante de fatores ligados à pandemia da COVID-19.

Esta medida foi implementada no âmbito de um conjunto de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Faro para combater os efeitos da crise pandémica junto das famílias, empresas e associações, visando a concessão de apoio a pessoas ou famílias do concelho que, nesta altura, estejam a ser afetadas por situações ligadas à pandemia, situação temporária de desemprego, doença, rutura familiar, entre outros.

Nesse sentido, poderão vir a usufruir deste apoio os indivíduos ou agregados familiares que reúnam um conjunto de condições: residir no concelho, ininterruptamente, há mais de três anos; ter mais de 18 anos; encontrarem-se numa situação socioeconómica desfavorecida; apresentarem uma taxa de esforço do agregado igual ou superior a 40 por cento ou não serem beneficiários de outros apoios para o mesmo fim.

Os pedidos deverão ser efetuados em formulário próprio para o efeito e as condições gerais de acesso, ou quaisquer dúvidas e esclarecimentos, podem ser solicitados à Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas (DISPP) da Câmara Municipal de Faro, durante as horas normais de expediente, pelo número 289 870 869 ou por e-mail. Este endereço também serve para a entrega de candidaturas.

As candidaturas podem ainda ser entregues de forma condicionada à forma de funcionamento dos serviços em cada momento, de acordo com a evolução da pandemia, diretamente no Balcão Único do Município, sito na Loja do Cidadão, no Mercado Municipal de Faro; na DISPP, na Praça José Afonso, n.1, 8000-173 Faro; ou por carta registada com aviso de receção para o endereço da DISPP.

As presentes normas para concessão de apoio municipal de emergência ao arrendamento pelo município vigoram até ao dia 30 de junho.