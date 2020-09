Faro abre concurso para a nova ponte da Praia de Faro

Concurso para a nova ponte da Praia de Faro decorre até 17 de outubro. Município de Faro assegura financiamento de maior fatia deste investimento, no valor de 3,5 milhões de euros, da responsabilidade da Sociedade Polis Ria Formosa. Novo projeto de intervenção prevê duas faixas de circulação automóvel e foi alterado para que o preço da intervenção esteja mais adequado à realidade atual.

O município de Faro informa que está a decorrer até ao próximo dia 17 de outubro, novo concurso público para empreitada da nova ponte de acesso à Praia de Faro, no âmbito da intervenção da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.

Depois dos dois concursos anteriores terem sido encerrados por falta de propostas (publicados em 28 de dezembro de 2018 e 7 de novembro de 2017), o projeto foi alterado de forma a que o preço da intervenção esteja mais adequado à realidade do mercado atual.

A obra, com um prazo de execução de 540 dias, mantém um preço base de 3.500.000 euros assegurando o município de Faro o financiamento de mais de 50 por cento da empreitada.

A nova ponte de acesso à Praia de Faro vai substituir a atual, sendo localizada num traçado paralelo a Nascente desta, a uma distância que acautela, entre outros fatores, a necessidade de execução dos trabalhos de demolição da ponte existente – cujos custos de demolição e remoção serão suportados pela autarquia, ao contrário do que acontecia anteriormente -, após construção e entrada em funcionamento da nova, que vai cobrir uma distância de cerca de 180 metros, com um tabuleiro de aproximadamente 11 metros de largura.

Este tabuleiro vai acolher duas faixas para circulação automóvel, permitindo igualmente o acesso de transportes públicos coletivos à Praia de Faro, contemplando ainda dois passeios pedonais, um deles com uma largura que permite a convivência da circulação pedonal com a ciclável.

Assim, esta nova ponte vai permitir condições de circulação condignas em ordenada convivência para veículos automóveis, velocípedes e peões, o que, aliando às anteriores obras do parque de estacionamento exterior e do passadiço pedonal e ciclável, permitirão implementar um novo modelo de mobilidade no acesso à Praia de Faro.

Face ao projeto inicial da nova ponte, foram ainda retirados do novo projeto os elementos estilísticos exteriores ao tabuleiro da ponte, que oneravam em muito a intervenção. Posteriormente, a gestão e manutenção desta infraestrutura ficará a cargo da autarquia.

O município de Faro congratula-se assim com o lançamento deste processo concursal, a cargo da Sociedade Polis Ria Formosa mas para o qual muito contribuiu.

O presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, considera mesmo que «a autarquia tudo tem feito para que esta intervenção vá por diante, tendo disponibilizado as verbas e o apoio necessários junto da Polis e da tutela. Entendemos que esse esforço extraordinário era essencial para fazer cumprir, enfim, as legítimas aspirações dos habitantes locais, bem como de todos os farenses que compreendem a necessidade de ter novos acessos a este ponto do território, que é também fundamental para a afirmação turística do nosso concelho».