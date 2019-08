Farense vence no Estoril (1-2) e confirma bom arranque de campeonato

Algarvios somaram a segunda vitória na segunda jornada da LigaPro, no terreno de um dos adversários na luta pela subida, com golos de Matheus Silva e Luís Rocha.

Num jogo disputado na manhã deste domingo, no reduto do Estoril Praia, entrou melhor a equipa da linha de Cascais. Aos 10 minutos, Roberto em plena área quase inaugurou o marcador, falhando o alvo por centímetros.

O Farense conseguiu encaixar no estilo de jogo dos canarinhos e começou a exercer mais pressão. E essa pressão quase surtiu efeitos aos 20 minutos. António Filipe colocou a bola redondinha no pé de Irobiso, que no entanto não conseguiu aproveitar a oferta e atirou ao lado.

Foi nessa fase ascendente que o Farense inaugurou o marcador – aos 23 minutos, Furlan cobrou um canto na esquerda do ataque algarvio e Matheus Silva, que se estreou a titular, fugiu à marcação com pézinhos de lã e apareceu a cabecear como mandam os livros, de cima para baixo, para o fundo das redes estorilistas.

Tentaram responder os anfitriões, aos 30 minutos, com um bom trabalho de Rafael Barbosa na área a culminar num remate para boa defesa de Hugo Marques.

O Estoril Praia acabou por empatar aos 41 minutos – após a cobrança de um livre (numa jogada em que parece existir falta de Rafael Barbosa sobre Furlan), Juninho cruzou para Roberto que, de forma artística, colocou no fundo das redes algarvias, fazendo o 1-1 com que as equipas foram para o descanso.

A entrada na segunda parte trouxe novamente um Estoril ligeiramente mais pressionante, mas voltou a ser o Farense a adiantar-se no marcador, e novamente na sequência de um canto, aos 54 minutos – novamente Rafael Furlan a cobrar, desta vez na direita do ataque farense, e Luís Rocha a cabecear sem qualquer hipótese para António Filipe.

Os homens da casa tentaram responder ao minuto 58, com Daniel Bragança a isolar Juninho que, na cara de Hugo Marques, sofreu com a mancha do guardião angolano e atirou ao lado.

Voltou a criar perigo o Estoril Praia à passagem do minuto 64, com Roberto a alvejar a baliza algarvia mas a encontrar pela frente Matheus Silva, que fez as vezes do guarda-redes e afastou a bola para canto.

Os homens dos arredores de Lisboa intensificaram, naturalmente, a pressão, na busca pelo golo do empate. Apesar disso, o Farense soube suster as investidas adversárias e temporizar o jogo da forma que lhe era mais conveniente.

Os Leões de Faro lograram, assim, somar os três pontos, contando por vitórias os dois jogos realizados até agora no campeonato, mostrando argumentos para entrar na luta pela subida.

Na próxima jornada, a terceira da LigaPro, o Farense recebe o FC Porto B, partida marcada para domingo, 25 de agosto, às 11h15, no Estádio de São Luís, em Faro.

Estoril Praia vs Farense

Estádio António Coimbra da Mota

Estoril Praia – António Filipe, João Góis, Philipe Maia, Marcos Valente, Rúben Belima (Jonata, 72 min), Tembeng, Daniel Bragança (Khevin, 72 min), Rafael Barbosa, Juninho, Malinowski (André Franco, 55 min), Roberto.

Treinador: Tiago Fernandes.

Suplentes não utilizados: Daniel Figueira, Helerson, Gonçalo Santos, Crespo.

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 79 min), Luís Rocha, Rafael Vieira, Furlan, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Fábio Nunes (Alvarinho, 72 min), Mayambela, Fabrício Simões, Irobiso (Pedro Simões, 62 min).

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Cássio, Bura, Patrick.

Árbitro: Carlos Xistra.

Golos: Matheus Silva (23 min), Roberto (41 min), Luís Rocha (54 min).

Amarelos: Tembeng (12 min), Rafael Vieira (40 min), Mayambela (52 min), Rafael Barbosa (60 min), Fábio Nunes (61 min), Philipe Maia (66 min), Filipe Melo (78 min), Marcos Valente (90+4 min) e Alvarinho (90+4 min).