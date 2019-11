Farense vence na visita ao Varzim e consolida liderança no campeonato

Algarvios deslocaram-se à Póvoa do Varzim e construíram a vitória por 1-3 na primeira parte, com golos de Ryan Gauld, Fábio Nunes e Irobiso, numa partida antecipada da 14ª jornada da LigaPro.

Num jogo entre dois históricos do futebol nacional, conhecidos pela paixão das respetivas massas adeptas, o Farense subiu ao relvado do Estádio do Varzim Sport Club para continuar a sua caminhada vitoriosa na Liga Pro.

Num relvado mediano, com algumas clareiras de areia, o jogo começou algo dividido e com alguma dificuldade de ambos os conjuntos em impor um estilo de jogo mais vistoso.

O Farense acabou por se sair melhor e, aos 23 minutos, após remate de Fabrício Simões intercetado pela defensiva poveira, Ryan Gauld apareceu em pezinhos de lã e faturou o primeiro tento, num desvio certeiro após jogada de insistência.

O conjunto de Faro não tirou o pé e acabou por ampliar a vantagem ao minuto 34, num contra ataque conduzido e finalizado por Fábio Nunes, extremo do Farense nascido no Algarve.

O Varzim até reduziu a contenda aos 44 minutos, com Leonardo Ruiz, ponta de lança emprestado pelo Sporting Clube de Portugal aos poveiros, a responder da melhor forma a um cruzamento de Minhoca.

Mas a tarde era Farense e, logo no minuto seguinte, Fábio Nunes, com um bom cruzamento, descobriu Irobiso, que no centro da área e em rotação executou o remate que matou a reação dos nortenhos, colocando a bola no fundo das redes para o 1-3 com que o jogo foi para intervalo.

Na segunda parte o Varzim nunca foi uma real ameaça, apesar das tentativas de investir contra a defensiva algarvia.

Os comandados de Sérgio Vieira controlaram sempre as operações e, com relativa segurança, foram segurando o jogo da forma mais conveniente para os seus objetivos, sabendo fugir a algumas quezílias que a equipa poveira tentou colocar na partida.

Com esta vitória, o Farense soma 27 pontos, mais cinco que o Nacional. Na próxima semana, no dia 23 de novembro, sábado, o conjunto algarvio desloca-se à Serta para defrontar o Sertanense, em partida a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal.