Farense vence na Cova da Piedade (0-2) e sobe ao terceiro lugar da LigaPro

Em jogo antecipado da 8ª jornada, o Farense deslocou-se à Margem Sul do Tejo e venceu sem contestação, com tentos de Matheus Silva e Mayambela.

A primeira grande oportunidade de golo até pertenceu aos anfitriões – logo aos 6 minutos, Lima Pereira cabeceou na resposta a um livre e obrigou Hugo Marques a uma grande defesa.

E na verdade os primeiros minutos não foram fáceis para o Farense, que só aos 19 minutos assustou verdadeiramente Tony.

Mayambela trabalhou bem pela direita do seu ataque e rematou para uma defesa apertada do guardião piedense.

A partir daqui os algarvios despertaram e voltaram a ameaçar pouco depois, ao minuto 23, quando Mayambela tirou um cruzamento também pela direita, que encontrou a cabeça do baixinho Ryan Gauld e esbarrou na trave da baliza adversária.

Na recarga, Fabrício Simões quase abria o ativo mas a defensiva do Cova da Piedade aliviou.

O Farense ficou em superioridade numérica ao minuto 25, quando Ryan Gauld fugiu a Yan Victor e isolou-se, obrigando o brasileiro a cometer uma falta para travar o médio dos leões de Faro. O árbitro, naturalmente, exibiu o vermelho direto ao jogador dos homens da margem sul.

Perante a passividade piedense na reorganização defensiva da equipa após a expulsão do defesa-central, foi sem surpresa que os comandados de Sérgio Vieira chegaram à vantagem à passagem do minuto 31.

Ryan Gauld cobrou um livre no flanco direito, a bola foi desviada ao primeiro poste por Edinho e sobrou para Matheus Silva, que completamente solto de marcação fez o seu segundo golo nesta edição da LigaPro.

Ainda o Cova da Piedade estava a tentar erguer-se do tapete quando levou o segundo murro no estômago – Fábio Nunes fez o que quis de Celso Raposo, na esquerda do seu ataque, cruzando para Mayambela encostar em direção ao fundo das redes, perante muita, muita passividade na defensiva dos anfitriões (34′).

A defensiva piedense teve uma tarde de puro terror, sendo frequente e facilmente desmontada pelos algarvios. Aos 40 minutos até ia dando para um canto direto, mas a tentativa de David Sualehe foi travada pela barra, na última chance da primeira metade.

Foto: Nélson Ferreira

Após o intervalo, o Farense regressou com uma postura mais tranquila, confortável com a vantagem e a gerir esforços.

Os algarvios podiam ter ampliado a vantagem ao minuto 69 – Ryan Gauld respondeu a um excelente trabalho de Mayambela, mas a defensiva dos piedenses conseguiu sacudir a pressão.

O jogo caminhou para o seu final sem grandes oportunidades de parte a parte, algo que também teve origem na completa resignação do Cova da Piedade perante as adversidades. Com este resultado, 0-2, os algarvios ascendem ao terceiro posto da tabela classificativa da LigaPro.

Na próxima semana o campeonato volta a parar para dar lugar à Taça de Portugal. O Farense, recorde-se, recebe o primodivisionário Desportivo das Aves, no Estádio de São Luís.



CD Cova da Piedade vs Farense

Estádio Municipal José Martins Vieira

Cova da Piedade – Tony, Celso, Lima Pereira, Yan Victor, Chico Chen, Diarra, Shimabuku (André Carvalhas, 46 min), Gustavo Costa (Marcos, 32 min), Sami, Vitinho (Balogun, 71 min), Edinho.

Treinador: Jorge Casquilha.

Suplentes não utilizados: José Costa, Marakis, Gustavo, Liu Yuhao.

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 61 min), Luís Rocha, Cássio, David Sualehe, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Ryan Gauld, Fábio Nunes (Bura, 81 min), Mayambela (Tavinho, 71 min), Fabrício Simões.

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Rafael Vieira, Alvarinho, Patrick.

Árbitro: Gustavo Correia.

Golos: Matheus Silva (31 min), Mayambela (34 min).

Amarelos: Cássio (12 min), Shimabuku (21 min) Vitinho (43 min), Edinho (55 min), André Carvalhas (68 min), Celso Raposo (74 min), Fábio Nunes (76 min).

Vermelhos: Yan Victor (25 min).