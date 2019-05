Farense vence em Mafra e já «cheira» a manutenção

Com esta vitória por 0-1, os Algarvios precisam de apenas um ponto na última ronda, e dependem totalmente de si para a manutenção.

O Farense deslocou-se a Mafra para mais uma «final» na acesa luta pela manutenção da Segunda Liga hoje, domingo, 12 de maio. Numa tarde de intenso calor, o jogo foi interrompido por diversas vezes para permitir aos jogadores o consumo de água.

Primeiro sinal de perigo aos 12 minutos, pelo Farense. Irobiso assistiu André Vieira que, à entrada da área, disparou forte, por cima.

Aos 28 minutos, o conjunto algarvio voltou a criar perigo – Irobiso cabeceou no coração da área, e a bola não passou longe da baliza defendida por Godinho.

Os Leões de Faro continuavam a sua cruzada ofensiva e, aos 35 minutos, Tavinho tentou um cruzamento que acabou por sair…um remate. Godinho conseguiu defender de forma muito apertada.

O Mafra deu sinal de vida aos 43 minutos. A bola andou a passear na área algarvia, mas ninguém conseguiu encaminhar a mesma para a baliza. Flávio, no entanto, ficou perto de lograr o feito.

O Farense dominou, em grande parte, a etapa regulamentar da partida. Apesar disso, não materializou a superioridade em golos, e as equipas foram empatadas para os balneários.

Os algarvios não podiam pedir melhor regresso à partida, para a segunda metade. Logo aos 48 minutos, na sequência de um cabeceamento de Irobiso ao poste, após cruzamento de Tavinho, e um deficiente alívio da defensiva mafrense, Nuno Borges ficou com carreira de tiro livre à entrada da área e disparou um tiraço para o fundo das redes, abrindo o marcador para o Farense.

O Mafra respondeu com perigo pouco depois, ao minuto 53. Uma saída em falso de Hugo Marques colocou a bola nos pés de Flávio, que viu a sua tentativa ser interceptada pela defensiva dos farenses.

Os homens da capital algarvia recuaram ligeiramente as linhas para proteger a baliza de Hugo Marques com eficácia. O Mafra não encontrava a chave para criar perigo, e tentou aproveitar uma bola parada batida por Ruca, aos 82 minutos. O guardião algarvio, no entanto, sacudiu a punhos.

Aos 92 minutos, num rápido contra ataque, Fábio Nunes tentou fazer o segundo dos farenses com um remate em arco, mas Godinho respondeu com boa defesa. Os algarvios conquistaram assim, em Mafra, a sua primeira vitória fora nesta segunda volta da Ledman LigaPro.

Com este resultado o Farense soma 40 pontos e sobe ao 12º lugar da classificação. Na próxima jornada, a última do campeonato, os algarvios recebem o Académico de Viseu, no Estádio de São Luís, em Faro, e precisam de somar apenas um ponto para garantir a manutenção.

CD Mafra vs Farense

Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra

Mafra – Godinho, Ventosa, Juary, Rúben Freitas, Ruca, Cuca, Zé Tiago, Rui Pereira (Gui Ferreira, 54 min), Harramiz, Flávio (Vinícius Tanque, 54 min), Bruninho (João Paredes, 82 min).

Treinador: Nuno Capucho



Suplentes não utilizados: Nuno Silva, Pedro Ferreira, Gui, Gonçalo.

Farense – Hugo Marques, Filipe Godinho, Pedro Kadri, Cássio, Jorge Ribeiro, Nuno Borges, Fabrício, André Vieira (Fábio Nunes, 74 min), Alvarinho, Tavinho (Daniel Bragança, 67 min), Irobiso (Alan Junior, 86 min).

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Miguel Carvalho, Pedro Simões, Bruno Bernardo.

Árbitro: Jorge Sousa

Golos: Nuno Borges (58 min).

Amarelos: Cuca (38 min), Ventosa (77 min), Cássio (82 min), Hugo Marques (90 min), Fabrício (90 min).