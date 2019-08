Farense vence Casa Pia por 3-1 e entra com o pé direito no campeonato

Leões de Faro até começaram a perder mas deram a volta à partida, com golos de Pedro Simões, Alvarinho e Fabrício Simões.

Num jogo que começou muito disputado a meio campo, Mayambela deu o primeiro sinal de perigo aos 11 minutos: recebeu no flanco esquerdo do ataque farense, trabalhou muito bem sobre dois adversários mas viu o remate intercetado pela defensiva forasteira.

Respondeu o Casa Pia ao 13º minuto, com um cruzamento tenso de Jorge Ribeiro, regressado ao São Luís depois da saída atribulada na última época, que Kenidy quase conseguia desviar para o fundo das redes defendidas por Hugo Marques.

No entanto o Farense tomou conta da partida e voltou a colocar em pânico a defensiva lisboeta, aos 19 minutos: Rafael Vieira cabeceou com muito perigo após um canto cobrado por Miguel Bandarra.

No entanto, aos 23 minutos, Luís Rocha cometeu falta sobre Kenidy na área, e o árbitro apontou para o castigo máximo. Na conversão, Jorge Ribeiro não falhou e marcou à antiga equipa, fazendo o 0-1 para o Casa Pia.

O Farense teve dificuldades em responder e só aos 43 minutos voltou a criar perigo. Fábio Nunes conseguiu entrar na área e tirar um cruzamento para Pedro Simões, que não conseguiu emendar com pontaria para o golo.

Mas o jovem médio conseguiria, em cima do intervalo, vingar o falhanço anterior: desta vez o cruzamento foi de Miguel Bandarra e Simões, em frente à baliza, não enjeitou a possibilidade de fazer o 1-1 com que se chegou ao intervalo.

A ida para o descanso não esfriou Pedro Simões, que voltaria a ser o protagonista do primeiro lance de perigo da segunda parte, aos 50 minutos, com um remate que passou perto do poste direito da baliza dos homens de Pina Manique. Aos 62 minutos, foi Fabrício Simões a quase conseguir colocar a bola na baliza após cruzamento de Miguel Bandarra.

Aos 71 minutos houve novamente uma grande oportunidade para os homens da casa, mas Filipe Mendes brilhou com uma grande defesa ao cabeceamento de Fabrício Simões. Pouco depois, ao minuto 74, o Farense chegou à vantagem, com Alvarinho a faturar após um cruzamento rasteiro de Irobiso, que partiu de posição muito duvidosa.

O Casa Pia ainda podia ter chegado ao empate aos 84 minutos, quando David Rosa cruzou para Martim Maia cabecear ao poste da baliza algarvia. Mais perigo aos 88 minutos, quando Tharcysio apareceu na frente de Hugo Marques, mas o guardião angolano agigantou-se e defendeu para canto.

O Farense matou o jogo aos 92 minutos, com um golo à ponta de lança de Fabrício Simões – conseguiu, com um cabeceamento, tirar a bola do raio de ação do guarda-redes Filipe Mendes e depois, novamente de cabeça, empurrou para o fundo das redes.

Os algarvios garantiram os três pontos e na próxima jornada, a segunda da LigaPro, o deslocam-se ao reduto do Estoril Praia, numa partida que terá lugar domingo, 18 de agosto, às 11h15.

Farense vs Casa Pia

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Miguel Bandarra, Luís Rocha, Rafael Vieira, Furlan (Matheus Silva, 76 min), Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Pedro Simões (Irobiso, 64 min), Fábio Nunes (Alvarinho, 66 min), Mayambela, Fabrício Simões.

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Cássio, Bura, Ângelo.

Casa Pia – Filipe Mendes, Abel Pereira, Pedro Machado, Bruno Simão, Jorge Ribeiro (Sountoura, 79 min), João Coito, Kikas (Jean, 58 min), David Rosa, Martim Maia, Roncatto (Tharcysio, 65 min), Kenidy.

Treinador: Luís Loureiro.

Suplentes não utilizados: Rafael, Mateus Fonseca, Joel, Carlitos.

Árbitro: Iancu Vasilica.

Golos: Jorge Ribeiro (25 min), Pedro Simões (45 + 3 min), Alvarinho (74 min), Fabrício Simões (92 min).

Amarelos: João Coito (27 min), Furlan (65 min).