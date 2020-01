Farense regressa às vitórias frente ao Casa Pia (0-2) e mantém liderança

Líderes da LigaPro foram a Lisboa assinar a primeira vitória em 2020, com tentos de Arnold e Ryan Gauld, neste domingo, 26 de janeiro.

Sérgio Vieira mostrou não estar satisfeito com a pouca produção ofensiva da sua equipa nos últimos jogos, apostando em Patrick no lugar de Fabrício Simões, que começou a partida no banco.

A primeira parte, no entanto, teve poucos motivos de interesse, até perto do intervalo. Duas equipas sem conseguir penetrar na defensiva contrária, e com poucas ideias.

Perante um marasmo tão grande, só de bola parada o Farense chegou com perigo à baliza lisboeta, já aos 39 minutos: Lucca, na cobrança de um livre direto, levou a bola a passar perto do golo.

O lance sacudiu os algarvios que chegaram mesmo ao golo ao minuto 43: foi Fábio Nunes a cruzar no flanco esquerdo para um domínio de Patrick, que de forma atabalhoada assistiu Arnold.

O congolês, reforço de inverno da formação de Faro, tirou Vanderlaan do caminho e rematou para o fundo das redes, fazendo o 0-1 para gáudio dos muitos adeptos que viajaram da capital algarvia até Pina Manique.

Este foi o primeiro golo do Farense neste novo ano.

Foto: Nelson Ferreira

A segunda parte manteve-se com poucas oportunidades, com as equipas a jogar algo longe das balizas.

Ainda assim, o Farense teve a chance de ampliar a vantagem, mas Ryan Gauld, aos 73 minutos, não conseguiu cabecear para a baliza.

Na compensação, brilharam os guarda-redes: primeiro, Hugo Marques negou o empate a Alexandros, com uma enorme defesa. Vanderlaan, logo depois, não ficou atrás, evitando o golo de Fabrício Simões. Mas os farenses ainda fizeram o segundo, mesmo ao cair do pano: foi Ryan Gauld, no coração da área, a rematar para o 0-2.

Com este resultado, o Farense soma 37 pontos e mantém a liderança da LigaPro, beneficiando ainda do empate do Mafra frente ao Cova da Piedade para aumentar para seis pontos a distância do terceiro classificado.

Na próxima jornada, os Leões de Faro recebem o Estoril Praia, numa partida marcada para sábado, 1 de fevereiro, às 11h00.