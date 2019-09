Farense «escorrega» e perde em Viseu frente ao Académico

Comandados de Sérgio Vieira visitaram o Fontelo em partida da 6ª jornada da LigaPro, marcando passo na luta pela subida com uma exibição muito pobre.

A esperar os algarvios em Viseu estava, nesta tarde de sábado, dia 21 de setembro, muita chuva e um relvado pesado.

A primeira parte teve pouca cor e foi mal disputada, fazendo um conjunto perfeito com o mau tempo que se apresentou em Viseu.

Foi preciso chegar aos 33 minutos para ver um vislumbre de algum perigo, por intermédio de Luisinho, que ainda assustou Hugo Marques.

O Farense deu um pequeno ar da sua graça aos 39 minutos, quando Ryan Gauld respondeu a cruzamento de Fábio Nunes com um cabeceamento perigoso.

Aos 44 minutos, os leões de Faro perderam oportunidade de ouro para abrir o marcador: Mathaus falha um corte e coloca a bola no isolado Ryan Gauld, que rematou colocado para uma defesa fantástica de Janota.

O nulo prevaleceu até ao intervalo, numa primeira parte mal jogada e recheada de passes falhados e más decisões de parte a parte.

Se as coisas saíram bem ao Farense na etapa regulamentar, pior ficaram aos 48 minutos, quando os algarvios sofreram um revés pouco depois do regresso dos belaneários.

Hugo Marques, de forma algo incompreensível, saiu da baliza para tentar dar seguimento a uma bola que ia para fora e o Académico de Viseu agradeceu, lançando um rápido ataque que Latyr, à boca da baliza, finalizou para o 1-0.

O Académico não tirou o pé nos primeiros momentos após o golo, e aos 53 minutos o australiano Carter quase ampliava a vantagem com um cabeceamento que passou muito perto da baliza farense.

O guardião sul africano do Farense redimiu-se, aos minuto 67, do erro no lance do golo dos anfitriões, quando se opôs de forma superior a Latyr, que tinha tudo para fazer o segundo dos viseenses.

Os homens de Faro intensificaram a pressão nos últimos minutos da partida, e aos 80 minutos Ryan Gauld caiu na área num lance que deixou algumas dúvidas, com alguns protestos de penalti.

No entanto, ao minuto 86 foi o Académico de Viseu a criar novamente perigo, quando Patrick contornou Hugo Marques e atirou ao lado da baliza deserta.

Uma exibição muito desinspirada valeu a segunda derrota do Farense no campeonato, numa partida em que as melhores oportunidades, além do golo, também couberam ao Académico de Viseu.

Na próxima semana há pausa na LigaPro, com a disputa da 2ª Eliminatória da Taça de Portugal. O Farense desloca-se ao terreno do União de Santarém.

Académico de Viseu vs Farense

Estádio Municipal do Fontelo, Viseu

Académico de Viseu – Janota, Steven, Pica, Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira (João Oliveira, 84 min), Zimbabwe, Luisinho (João Mário, 80 min), Patric, Latyr, Carter (Facundo, 89 min).

Treinador: Rui Borges.

Suplentes não utilizados: Ricardo Fernandes, Yang, Johnatan, Bruno Loureiro.

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 75 min), Luís Rocha, Cássio, David Sualehe (Irobiso, 60 min), Filipe Melo (Bura, 79 min), Fabrício Isidoro, Ryan Gauld, Fábio Nunes, Mayambela, Fabrício Simões.

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Rafael Vieira, Alvarinho, Patrick.

Árbitro: Tiago Martins.

Golos: Latyr (48 min).

Amarelos: David Sualehe (57 min), Fernando Ferreira (69 min), Miguel Bandarra (77 min), Carter (88 min).