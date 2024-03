Farense empata com Rio Ave e prolonga ciclo negativo

Farense e Rio Ave defrontaram-se na tarde de hoje, no Estádio de São Luís, onde ambas as equipas marcaram um golo: Fabrício Isidoro aos 31 minutos e Boateng aos 50.

Farense e Rio Ave acabam de empatar 1-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio de São Luís, em Faro, com um golo em cada parte, prolongando os respetivos ciclos negativos de oito e cinco jogos sem ganhar no campeonato.

O capitão Fabrício Isidoro comemorou o seu jogo 200 pelos algarvios, que representa desde a época 2017/2018, com o primeiro golo da tarde de hoje, aos 31 minutos, e teve resposta do ganês Boateng, que entrou ao intervalo e empatou aos 50.

O Farense voltou a pontuar após quatro derrotas consecutivas num ciclo de oito partidas sem vencer, ocupando o 12.º lugar, com 27 pontos, mais dois do que o Rio Ave (15.º), que hoje registou o quarto empate seguido e leva cinco encontros sem ganhar na Liga.

O Farense mudou duas peças em relação à derrota em Vizela (2-1), com os regressos de Fran Delgado e Mattheus Oliveira, enquanto no Rio Ave surgiram três alterações face ao nulo com o Sporting de Braga, voltando os centrais Patrick William e Josué Sá e o médio João Teixeira.

A equipa algarvia voltou ao 4-3-3, contra o 3-4-3 dos vila-condenses em que o extremo Úmaro Embaló fechava à esquerda como lateral e atuava como extremo em fase ofensiva, permitindo que João Teixeira procurasse o miolo em busca de combinações.

A estratégia de José Mota passava por deixar o adversário dominar a posse de bola e atacar as costas da sua defensiva com jogo direto e, até ao intervalo, a sua equipa foi somando mais aproximações à baliza do que o Rio Ave, que concedeu muitas facilidades aos locais.

A primeira grande oportunidade da partida surgiu, porém, de surpresa, aos 16 minutos, quando Gonçalo Silva cobrou um livre do seu meio-campo e quase surpreendia o adiantado Jhonatan Luiz, que teve de voar para evitar o golo.

Com os flancos bem ativados, o Farense foi mais perigoso durante a primeira meia hora e, se Mattheus Oliveira tentou de fora da área para defesa fácil do guardião brasileiro, aos 20 minutos, o isolado Marco Matias desperdiçou a ocasião mais flagrante, num tiro à figura de Jhonatan (24).

Os leões de Faro acabaram mesmo por chegar ao 1-0, aos 31 minutos, num lance que nasce de um mau passe de Adrien a meio-campo: Fran Delgado serviu rapidamente Zé Luís, que chutou para nova defesa do guardião dos forasteiros, surgindo Fabrício Isidoro a finalizar para o seu terceiro tento no campeonato.

Apesar da ligeira reação dos forasteiros, a posse de bola infrutífera e a apatia no último terço levaram Luís Freire a operar duas mudanças ao intervalo, refrescando os flancos no ataque com Fábio Ronaldo e Boateng, que assinou a igualdade logo aos 50 minutos.

O lateral Costinha e o central Josué Sá combinaram à direita e este, perto da linha de fundo, centrou para a grande área, onde surgiu o avançado ganês, perante a passividade de Fran Delgado, a cabecear sem hipóteses para Ricardo Velho.

Depois do 1-1, o jogo entrou numa fase de equilíbrio, com Zé Luís a cabecear à figura (66 minutos) e Boateng a desperdiçar o bis, falhando uma finalização que parecia fácil em carrinho, após passe de Aziz (73).

O ciclo mais negativo entre as duas equipas pertence aos algarvios e o técnico José Mota foi arriscando com mais peças ofensivas, em busca da vitória, mas a sua equipa teve poucas ideias num final de jogo de parada e resposta, em que o resultado já não se modificou.