Farense empata com Arouca e continua a sofrer

Os algarvios tinham uma excelente oportunidade para encaminhar a manutenção, mas acabaram por empatar e prolongar a incerteza.

O Farense recebeu o Arouca para um autêntico duelo de aflitos, hoje, domingo, 5 de maio, no Estádio de São Luís, em Faro. As duas equipas entraram em campo com igualdade pontual e a lutar arduamente pela manutenção.

O carácter decisivo do jogo ficou patente na abordagem inicial de ambos os conjuntos. Muitas precauções, muito jogo no miolo, e grande apoio das bancadas, bastante bem compostas, na tentativa de embalar o conjunto algarvio rumo à vitória. O Arouca, no entanto, tinha em Fábio Fortes e Cephas Malele duas flechas apontadas à baliza de Hugo Marques, a colocar os homens da casa em alerta defensivo.

Aos 24 minutos surgiu o primeiro momento de perigo no jogo, para o Farense. Alvarinho ganhou espaço na esquerda do ataque algarvio, assistindo Mayambela que, em excelente posição para abrir o marcador, atirou ao lado.

O Farense continuou a procurar a baliza arouquense e aos 29 minutos viu o esforço recompensado. Fabrício aproveitou um desentendimento entre Massaia e Stefanovic, ganhou posição perto da linha de fundo e conseguiu tocar para o fundo das redes. 1-0 para o Farense.

Mas, numa situação vista várias vezes na corrente época, a vantagem algarvia durou pouco. Aos 35 minutos, Fábio Fortes recebeu dentro da área algarvia e conseguiu assistir Malele, que não se fez rogado e atirou para o fundo das redes. Estava feito o 1-1, resultado com que a partida chegou ao intervalo.

Fotografia: Nelson Ferreira @ SC Farense

A segunda parte iniciou com um Farense muito pressionante, a obrigar os jogadores do Arouca a cometer erros. No entanto, do lado algarvio, não ia existindo arte e engenho para aproveitar.

E como quem não aproveita sofre, o Arouca chegou ao golo aos 68 minutos. Uma desatenção da defensiva algarvia, Malele desviou de cabeça e Adilio encaminhou a bola para a baliza. Era o 1-2 para os forasteiros.

O Farense não baixou os braços, e Álvaro Magalhães lançou Alan Junior para tentar chegar ao empate. E a verdade é que a alteração resultou! Aos 79 minutos, o avançado brasileiro surgiu na área do Arouca solto de marcação e fuzilou Stefanovic. 2-2 no marcador!

Ao minuto 85, Daniel Bragança surgiu em excelente posição para cabecear à baliza, após cruzamento de Fabrício. No entanto, a bola saiu fraca e permitiu uma defesa fácil a Stefanovic.

O jogo chegou ao fim com um empate a duas bolas no marcador. O Farense soma agora 37 pontos, estando no 14º lugar da classificação, em igualdade com Varzim e Arouca.

Na próxima jornada, a 33ª da Segunda Liga, o Farense desloca-se a Mafra para defrontar a equipa local, numa partida que se disputa domingo, 12 de maio, às 16 horas.

Farense vs FC Arouca

Estádio de São Luís, Faro



Farense – Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Nuno Borges (Alan Junior, 72 min), Fabrício, Daniel Bragança, Alvarinho (Tavinho, 67 min), Mayambela, Irobiso (André Vieira, 77).



Treinador: Álvaro Magalhães



Suplentes não utilizados: Miguel Carvalho, Fabinho, Pedro Simões, Fábio Nunes.



FC Arouca – Stefanovic, João Amorim, Pedro Pinto, Massaia, Thales Oleques, Ericson, Soares (Didi, 90 min), Adilio (Lumu, 89 min), Bukia (Bruno Alves, 80 min), Fábio Fortes, Cephas Malele.



Treinador: Quim Machado



Suplentes não utilizados: Rui Vieira, Benny, Baba, Willian.



Árbitro: Carlos Xistra

Golos: Fabrício (29 min), Cephas Malele (35 min), Adilio (68 min), Alan Junior (79 min).

Amarelos: Mayambela (40 min), Massaia (43 min), Soares (70 min), Bukia (74 min), André Vieira (83 min), Bruno Alves (84 min)