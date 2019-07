ETAR da Companheira finalmente inaugurada

O ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes e o secretário de Estado do Ambiente Carlos Manuel Martins inauguraram na terça-feira, 3 de abril, a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Companheira, em Portimão, uma das maiores do sistema de saneamento da Águas do Algarve. A infraestrutura representa um investimento de 13,8 milhões de euros, cofinanciado por fundos comunitários (PEOSUR), que tratará um caudal médio de 32061 metros cúbicos por dia e servirá uma população de cerca de 140 mil habitantes.

«Diria que hoje é um dia excecional e muito feliz para Portimão», começou por sublinhar Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão. «É que há dois anos, o engenheiro Peres [presidente do Conselho de Administração da Águas do Algarve], no mesmo dia, dizia-me que estaríamos aqui hoje a inaugurar a ETAR. Palavra dada, é palavra honrada. O senhor está um bom político. Está perfeitamente integrado naquilo que é a postura deste governo», enalteceu a autarca, que saudou ainda ambos os governantes «pela determinação que puseram nesta obra». E explicou porquê. «Os nossos turistas quando passavam de carro aqui na ponte, fechavam os vidros e, se calhar, libertavam um pouco de ambientador. Ora, de facto, para uma região turística por excelência como a nossa, em que os padrões ambientais devem ser da máxima qualidade, esta não era uma situação agradável para ninguém. Não era para a Águas do Algarve, não era para os autarcas, porque nós é que ouvíamos sistematicamente as queixas e não era para os nossos cidadãos, para os residentes e para quem nos visitava. Devo dizer-vos que muita gente considerava que esta obra era uma miragem. Aliás, quando anunciada a assinatura do contrato saiu nos jornais, eu andava com o recorte na carteira para mostrar às pessoas, tal era a dúvida instalada. E hoje aqui está. É uma realidade», sublinhou. Isilda Gomes agradeceu a presença de vários autarcas da região. «Significa que o que é bom para uma área do Algarve, é bom para o Algarve todo. Temos de deixar de ter capelinhas, de cada olhar cada um para o seu quintal. É essa mostra que estamos aqui a dar», concluiu.

A nova ETAR substitui uma infraestrutura obsoleta e problemática que estava em funcionamento desde 1982. Integra um subsistema de saneamento de cerca de 53 quilómetros de intercetores/ emissários, incluindo cerca de 10 quilómetros de túnel intercetor e 24 estações elevatórias. Estão ainda em conclusão neste município 20 quilómetros de intercetores, bem como três estações elevatórias.