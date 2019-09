Empresas tecnológicas da região fundam associação Algarve Evolution

Apresentação oficial será quinta-feira, dia 12 de setembro, às 18 horas, no Lab Terrace, em Faro. Será também mostrado o projeto do futuro Algarve Tech Hub.

A Algarve Evolution é uma associação privada sem fins lucrativos, formada há cerca de um ano, que agrega dezenas de empresas algarvias da área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e cuja missão passa por ajudar a desenvolver e reforçar o ecossistema de inovação tecnológica do Algarve, Algarve Tech Hub, favorecendo o acolhimento e cooperação entre empresas que potenciem este setor na região.

Miguel Rocha Fernandes, presidente da Algarve Evolution.

A apresentação pública da associação, bem como do ecossistema que a mesma pretende dinamizar, acontece no próximo dia 12 de setembro, a partir das 18h., no Lab Terrace, no terraço do Centro de Ciência Viva do Algarve, na Rua Comandante Francisco Manuel, e vai contar com a presença dos representantes das 29 empresas associadas, bem como das entidades que integram o Algarve Tech Hub.

A Algarve Evolution nasce, assim, da vontade e coesão de várias empresas algarvias que pretendem dar um contributo para que o Algarve se torne num destino smart de referência.

Com a atual conjuntura, torna-se fundamental para o Algarve diversificar o seu tecido económico, transformando-se numa região mais desenvolvida, resiliente e economicamente sustentável, todos os dias, todo o ano.

Nesse sentido, é essencial investir na inovação pedagógica e na criação e troca de conhecimento, quer entre empresas, quer entre a academia e o mundo empresarial, de modo a atrair o investimento e o know-how estrangeiros, reter jovens talentos e fomentar o aumento de empregos qualificados na região.

Membros do grupo de comunicação, financeiro e tecnológico da Algarve Evolution.

Em breve, o desenvolvimento de competências no sector tecnológico e a partilha de oportunidades e boas práticas junto de empresas, estudantes e profissionais das áreas TIC, será uma realidade materializada nas várias formações, serviços e eventos que a Algarve Evolution pretende realizar e oferecer aos seus associados.

A Algarve Evolution é ainda parte integrante da Algarve Systems and Technology Partnership (ASTP), que congrega várias entidades públicas como a Universidade do Algarve (UAlg), a ANJE, a Docapesca e as Câmaras de Faro, Loulé e Olhão.