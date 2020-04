Empresas de turismo algarvias já começaram a receber apoios financeiros

Já foram concedidos mais de 640 mil euros a 72 empresas.

A linha de apoio à tesouraria, lançada pelo Governo e Turismo de Portugal para mitigar as consequências económicas da pandemia do novo Coronavírus, recebeu 430 candidaturas de micro, pequenas e médias empresas do setor turístico do Algarve.

De acordo com os dados disponíveis até 13 de abril, 154 candidaturas já foram aprovadas e 72 já receberam os respetivos apoios financeiros no valor total de mais de 640 mil euros.

A dinâmica destes resultados tem sido alavancada através da campanha de informação e esclarecimento aos empresários, lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA), com o mote «Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!», que originou até ao momento cerca de 900 contactos via telefone e por e-mail.

As candidaturas a estas linhas de apoio financeiro continuam abertas, sendo que a adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.

«Os empresários interessados podem continuar a contar com o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para que possam informar-se, de forma personalizada através de profissionais especializados, sobre estas linhas de crédito, bem como medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020. Ao dispor têm também o «Guia das Medidas de Apoio às Empresas», um boletim informativo que resume a informação mais recente e em permanente atualização», explicam as entidades.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «estes dados são já um sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade. A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a economia regional e com grande representatividade no PIB nacional».