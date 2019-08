Em Olhão o marisco degusta-se com animação circense, música e showcookings

Festival de Marisco de Olhão é já uma passagem obrigatória em agosto, no Algarve. A edição deste ano apresenta novidades para todos os gostos e idades.

De 9 a 14 de agosto, o Jardim Patrão Joaquim Lopes volta a ser palco de mais uma edição do Festival do Marisco. Para este ano, há três grandes novidades, segundo a Divisão de Comunicação e Eventos da Câmara Municipal de Olhão.

«Antes do concerto principal, costumávamos ter artistas regionais a atuarem no palco. Este ano, a animação durante o jantar, e até às 23h30 [hora do concerto], será assegurada por um grupo circense».

Deste modo, enquanto se degustam os melhores produtos da Ria Formosa, os visitantes poderão assistir aos palhaços e malabaristas que prometem animar o início de todas as noites do Festival.

A juntar isto, e consoante a mesma fonte revelou ao «barlavento», a segunda grande novidade são os showcookings solidários.

«No Coreto, que fará parte do recinto, todas as noites serão confecionadas algumas receitas ao vivo, por parte dos chefs do Real Hotel Group e do Vila Monte Farm House. O jantar terá um custo à parte associado, em que metade do valor reverterá para uma instituição de solidariedade do concelho».

Por fim, a outra maior novidade no Festival, diz respeito à música. O primeiro e o último dia do certame contam ainda com uma after party, logo após o concerto principal, que fará as delícias do público jovem.

Assim, a madrugada de 9 de agosto ficará à responsabilidade do conhecido Dj Christian F, e a de dia 14 do Dj Wilson Honrado. A juntar a estes nomes, o resto do cartaz compõe-se com concertos de Matias Damásio e Aurea, HMB, Killer Queen, Paula Fernandes, Ludmilla e Resistência.

Para a 34ª edição do Festival, as crianças continuam a ter o seu espaço gratuito no Kids Club. A autarquia diz «esperar dezenas de milhares de pessoas, à semelhança dos outros anos». «Este é um evento familiar e convidamos todas as famílias a estarem presentes porque há lugar e animação para todas as idades».

Durante os três primeiros dias os bilhetes têm um custo de sete euros, e os seguintes, nove euros. De realçar que as crianças até aos seis anos têm entrada gratuita e as que possuem entre sete e 12 anos, pagam apenas meio bilhete.

Para os maiores apreciadores de marisco há ainda a possibilidade de se comprar o bilhete semanal por 42 euros e, para crianças, dos sete aos 12 anos, por 21 euros.