Eleições: Afluência às urnas às 16h00 era de 51,96%

A afluência às urnas às 16h00 era de 51,96 por cento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, até às 16h00 votaram 51,96 por cento dos eleitores, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 30 de janeiro de 2022, quando a afluência média às urnas à mesma hora se estimava em 45,66 por cento.

Este valor corresponde a 5,6 milhões de eleitores, quando há dois anos às 16h00 tinham votado 4,9 milhões de pessoas.

Na tarde de hoje o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Fernando Anastácio, disse que «a eventual confundibilidade de siglas» de partidos e coligações é resolvida no Tribunal Constitucional, que é a entidade com competência para tal matéria, afirmando que o boletim de voto cumpre «rigorosamente» a forma como se registaram, inclusive se o nome aparece em sigla, por extenso ou em letras maiúsculas.

Uma declaração após uma polémica e a queixas surgidas em relação a semelhança de nomes no boletim de voto.

As mesas de voto abriram hoje às 08h00 em Portugal continental e na Madeira, encerrando às 19:00. Nos Açores abriram uma hora mais tarde e fecham também uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa.

De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar 10,8 milhões de eleitores. No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais, 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros.