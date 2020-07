Desde 1975 já arderam dois quintos do Algarve por incêndios florestais

Números já começaram a aumentar em 2020, depois do incêndio que atingiu o concelho de Vila do Bispo, no final de junho, e do que atingiu o concelho de Silves, no início deste mês.

Considerando como grande um incêndio que afetou uma área de pelo menos 100 quilómetros quadrados (km2) e como médio um incêndio que afetou uma área de pelo menos 10 km2 , segundo dados oficiais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) disponíveis, entre 1975 e 2019 ocorreram no Algarve seis grandes incêndios e 15 médios incêndios.

A área total ardida nestes 21 eventos ronda os 2000 km2 , ou seja, dois quintos (2/5) da área total da região.

O mapa abaixo mostra a distribuição dos 21 grandes e médios incêndios referidos e a intensidade acrescida da cor representa a ocorrência de mais do que um incêndio na mesma área, durante o intervalo estudado.

O ano de 2003 foi o pior no que diz respeito a área total ardida, com 660,64 km2 , seguido dos anos de 2018 e 2012.

O ano de 2004 foi o ano com mais eventos (quatro), enquanto que em cada um dos anos de 1991, 1993, 1995, 2001 e 2016 ocorreram sempre dois eventos.

Se olharmos à variação das áreas totais ardidas, ano a ano, fica evidente que após a entrada do século XXI a série tem então os três anos mais devastadores.

Numa análise ano a ano, entre 1975 e 2019, é possível comparar os totais de áreas ardidas e os concelhos atingidos (ver tabela).

Anos não incluídos nesta listagem são aqueles em que não ocorreu nenhum grande ou médio incêndio.

O concelho de Monchique foi afetado por nove vezes, enquanto que os de Aljezur e Portimão foram-no seis vezes. Silves é o concelho seguinte neste ranking, com cinco sinistros em 44 anos.

O incêndio florestal e rural que atingiu Vila do Bispo e beliscou Aljezur e Lagos no final de junho estendeu-se por uma área de 23,13 km2, devendo ser por isso considerado como mais um incêndio de média dimensão no Algarve.

Com base em dados da Direção-Geral do Território, quase metade da área recentemente ardida estava ocupada com sobreiro, cerca de um quarto com matos e cerca de um décimo com pinheiros mansos.

Uma parte significativa dessa área ardida não tinha qualquer registo desde 1975, enquanto que uma parte menor tinha ardido em 1982.