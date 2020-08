Dengun (Faro) ajudou a melhorar aplicação que conquistou Donald Trump

Equipa da empresa tecnológica Dengun corrigiu problemas da aplicação Triller que, meses depois, é a principal rival do TikTok e até convenceu Donald Trump a criar conta.

A aplicação, que já tem 50 milhões de utilizadores, debateu-se com vários problemas para lidar com o crescimento de usuários. Foi aí que entrou em ação a Dengun, empresa com sede em Faro, contratada para trabalhar no desenvolvimento da Triller, no início de 2018.

Miguel Rocha Fernandes, fundador da empresa algarvia, destaca que «o nosso principal desafio foi estabilizar a infraestrutura, para conseguir lidar com a sobrecarga provocada pela atividade dos utilizadores da aplicação».

A Dengun desenvolveu «toda uma nova infraestrutura de servidores corrigidos» e o trabalho da empresa algarvia foi reconhecido, tendo ficado com a responsabilidade de gerir o projeto a nível internacional, com uma equipa de 30 pessoas.

«No site da aplicação, Faro esteve destacado como uma das delegações internacionais da Triller, ao lado de Los Angeles, São Francisco, Nova Iorque e Paris», enaltece o diretor executivo da Dengun.

A parceria entre a Dengun e a Triller manteve-se até março deste ano, quando a aplicação recebeu um investimento de 100 milhões de dólares.

O trabalho da Dengun na aplicação é reconhecido por Mike Lu, CEO da Triller: «Temos orgulho de ter a Dengun como parceiro de desenvolvimento. Durante a nossa parceria, mostraram ser uma equipa profissional, proativa e capacitada, dando as soluções necessárias para a estabilidade a longo prazo do projeto. Graças à compreensão que tiveram em relação à nossa visão, conseguimos fazer deste projeto um sucesso».

A Triller é uma aplicação para iOS e Android que permite a criação de vídeos curtos e que é, atualmente, a principal «rival» da app TikTok. Nas últimas semanas, a Triller conseguiu atingir o primeiro lugar de aplicações mais descarregadas em 85 países.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, criou recentemente uma conta na aplicação, juntando-se a Kevin Hart, Vanessa Hudgens ou às modelos da Victoria Secret.

A Dengun é uma das empresas que integra o Algarve Tech Hub, projeto que envolve empresas e parceiros públicos e que quer promover na região a criação de um ambiente que atraia digital nomads e remote workers e promova a fixação de mais capital intelectual nas áreas de tecnologia e inovação de empresas tecnológicas.

Miguel Rocha Fernandes considera que «se conseguirmos criar um ecossistema suficientemente avançado em determinadas áreas de especialização do conhecimento, que faça nascer alguns «unicórnios», que impacto teria isso para a economia? As Tecnologias da Informação e Comunicação podem, a médio prazo, produzir tanto quanto o turismo já produz para o Algarve e Portugal, sem ficar refém das flutuações dos mercados ou de situações como a pandemia».