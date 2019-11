Cristiano foi Rei(naldo) na goleada de Portugal sobre a Lituânia (6-0)

Formação das quinas goleou, sem contemplações, a seleção do báltico por 6-0, num jogo onde Cristiano Ronaldo respondeu, como tão bem sabe, com três golos, às críticas italianas à sua forma física.

Fernando Santos surpreendeu com a inclusão de Gonçalo Paciência no 11, num tridente ofensivo composto pelo avançado do Eintracht Frankfurt, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

O primeiro sinal de perigo foi português, aos 5 minutos, quando Bernardo Silva, na sequência de um trabalho exímio pela direita do ataque português, assistiu Cristiano Ronaldo para um cabeceamento muito perigoso.

E não foi preciso esperar muito para, no minuto sequencial, a seleção voltar à área adversária. Mas desta vez, o defesa lituânico Mikoliunas distraiu-se e, quando puxou o pé atrás para aliviar a bola, já só encontrou a perna de Cristiano Ronaldo. Penalti para Portugal!

Na conversão, o capitão da seleção nacional levou o Estádio Algarve ao rubro – bateu no centro da baliza, enganando Setkus, guarda-redes dos homens que viajaram do báltico (7′).

Foto: Nélson Ferreira

Provando em campo a evidente superioridade, Portugal ia dominado o jogo, e aos 14 minutos podia ter ampliado a vantagem. Gonçalo Paciência, nas alturas, fez um belo cabeceamento mas, mais bela ainda, foi a enorme defesa de Setkus. No minuto seguinte, o mesmo Paciência, no centro da área, permitiu a intervenção da defensiva lituânica no momento de rematar para a baliza.

A seleção teve momentos em que asfixiou por completo a Lituânia, que tinha na sua zona defensiva uma verdadeira casa a arder perante o poderio luso. Bernardo Silva, ao minuto 16, voltou a fazer o que quis do setor recuado dos lituanos, cruzou, mas ninguém emendou para o golo.

Foi sem qualquer surpresa que, aos 22′, Portugal voltou a colocar a bola no fundo das redes adversárias. Cristiano Ronaldo, pois claro, à entrada da área, disparou um remate colocado que não deu hipótese a Setkus. O capitão destava endiabrado!

Ao minuto 26, momento insólito no Estádio Algarve. O árbitro assinalou grande penalidade a favor de Portugal mas, após consultar o seu assistente, reverteu a decisão. E, realmente, na repetição fica a ideia de que Golubickas não faz qualquer falta sobre Ronaldo.

Continuava o rolo compressor nacional em ação e novamente Gonçalo Paciência, no centro da área, a dispôr de excelente oportunidade para o golo, na sequência de um cruzamento de Pizzi e de uma assistência notável, com o ombro, de Cristiano Ronaldo. O jogador que atua na Bundesliga atirou por cima (29′).

O capitão da turma das quinas estava no paraíso com as facilidades concedidas pela Lituânia, e voltou a criar muito perigo, com um remate forte, ao minuto 37.

O jogo foi para descanso com uma diferença de dois golos no marcador que, diga-se a verdade, podia ter sido mais ampla.

Foto: Nélson Ferreira

Depois da ida aos balneários, a etapa complementar teve um início semelhante. Logo aos 52 minutos, após uma bela combinação ofensiva da seleção nacional, Bruno Fernandes assistiu Pizzi que, em boa posição, disparou forte e cruzado para o terceiro golo da noite.

Voltou a pressão intensa dos portugueses, e voltaram a surgir os frutos: desta vez, um trabalho do lado direito, comandado por Bernardo Silva, terminou com um remate que Setkus não segurou, proporcionando uma chance que Gonçalo Paciência não enjeitou para fazer o gosto ao pé (56′).

Pouco tempo volvido e com o estádio a bater palmas a compasso para a cobrança de um livre a favor da equipa das quinas, ao minuto 60, Cristiano Ronaldo proporcionou a Setkus uma grande defesa.

A noite era portuguesa e, ao minuto 63, foi a vez de Bernardo Silva agitar as redes, num golo de Premier League. Solto, no coração da área, o jogador do Manchester City empurrou para o fundo das redes um cruzamento atrasado de Ricardo Pereira, que alinha pelo Leicester.

A máquina nacional não parou, e o melhor jogador do mundo também não. novamente Bernardo Silva a trabalhar e a assistir, e Cristiano Ronaldo a fazer o que melhor sabe: marcar (65′). Era o hat-trick do capitão, e era o sexto da seleção.

As oportunidades para Portugal iam aparecendo tão frequentemente como o sol no verão algarvio, e ao minuto 68 foi Cristiano Ronaldo, solto no centro da área e após assistência de Gonçalo Paciência, a atirar por cima da baliza de Setkus.

Houve quem não aguentasse a emoção por ver o ídolo nos relvados algarvios e, ao minuto 72, até deu para uma (pacífica) invasão de campo. Com uma camisola da Juventus, com o número 7 nas costas, um adepto correu até Cristiano Ronaldo, abraçou o craque, sacou do telemóvel e tirou a selfie de uma vida, antes de ser retirado do relvado lavado em lágrimas, certamente de felicidade.

Gonçalo Paciência também ia estando muito em jogo e foi novamente da sua cabeça que nasceu novo lance de perigo para Portugal. Setkus voltou a responder com uma boa intervenção, levando a bola ainda a embater no poste da sua baliza.

Foto: Nélson Ferreira

Ronaldo, esse, voltou a ser o alvo de outro invasor de campo. Foi ao minuto 78, quando uma criança correu para o capitão da seleção nacional e o abraçou, entusiasmada, debaixo dos aplausos dos mais de 18 mil espetadores presentes no Estádio Algarve.

Ao minuto 83 foi Bruma a dispor de excelente oportunidade para marcar. Setkus defendeu a primeira tentativa e a bola, caprichosamente, ressaltou num defesa lituano, indo parar novamente às mãos do guardião visitante.

A ovação da noite, essa, estava guardada para o minuto 84, quando o capitão Cristiano Ronaldo deu o lugar a Diogo Jota.

Fechou, assim, com uma vitória por 6-0, a estadia da seleção nacional no Algarve.

No domingo, Portugal visita o Luxemburgo, e tem o apuramento para o Euro 2020 à distância de uma vitória num terreno onde, certamente, não vai faltar apoio à equipa das quinas.