COVID-19: Portugal chega aos 7443 casos, 137 no Algarve

Faro e Albufeira lideram números na região.

Decorreu há momentos mais um balanço dirário da Direção Geral de Saúde (DGS), para dar a conhecer os mais recentes dados de progressão da COVID-19 em Portugal.

Até ao final do dia de ontem, segunda-feira, dia 30 de março, registaram-se 7443 casos confirmados em todo o país, tendo o número de mortos subido 160.

No Algarve, segundo o relatório da Administração Regional de Saúde, existem agora 137 casos. Faro lidera a lista com 35 doentes confirmados até ao momento, seguindo-se Albufeira, com 33, Portimão e Loulé, ambos com 22. Vila Real de Santo António (9), Lagoa (4), Silves (4), Tavira (3), Castro Marim (2), Olhão (2) e São Brás de Alportel (1) completam a lista da região.

A nível nacional, estão neste momento internados 627 pacientes COVID-19, dos quais 188 chegaram a Unidades de Cuidados Intensivos.

A DGS aguarda o resultado de 4610 testes laboratoriais, mantendo 19260 contactos em vigilância.

Desde janeiro já foram abordados 52086 casos suspeitos, onde se incluem todos os que foram testados, independentemente do resultado.