COVID-19: Portugal chega aos 2995 casos, com 62 registados no Algarve

Vítimas mortais sobem para 43.

O balanço diário da Direção Geral de Saúde (DGS) deu conta, há momentos, da existência de 2995 casos confirmados de infeção COVID-19 em todo o país, até ao final do dia de ontem, terça-feira, 24 de março. Os óbitos também aumentaram – são agora 43, mais 10 que no último balanço.

No Algarve os números também subiram. Segundo o relatório da ARS, que pode consultar aqui, são 62 os casos confirmados, mais 16 que no balanço anterior. Até agora, Faro conta 17 casos, Albufeira com 16 e Portimão com 11. Depois, há sete casos em Loulé, quatro em Lagoa, três em Silves, três em Vila Real de Santo António e um em Tavira.

Neste momento, existem 276 internamentos hospitalares, dos quais 61 inspiram maiores cuidados, estando em Unidades de Cuidados Intensivos.

A DGS aguarda o resultado de 1591 testes laboratoriais, mantendo 13624 contactos em vigilância.

Desde o início do ano já existiram (e existem) em Portugal 21155 casos suspeitos da COVID-19.