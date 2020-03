COVID-19: Portimão disponibiliza apoio psicológico durante isolamento

Executivo de Isilda Gomes põe em prática mais uma medida de combate à COVID-19.

Num esforço de contenção do novo Coronavírus, e com cada vez mais pessoas e famílias em isolamento e em teletrabalho, o município de Portimão passa a disponibilizar a partir desta quinta-feira, 19 de março, um serviço de apoio psicológico, sobretudo para ajudar os mais novos que estão em casa, através da linha Proteção 24.

Face ao fecho das escolas e à alteração repentina do quotidiano de muitas famílias portimonenses, os psicólogos ao serviço da autarquia, no âmbito das equipas de intervenção socioeducativa municipais, passam a estar diariamente contactáveis pelo número de telefone 808 282 112, entre as 8h00 e as 20h00, com o intuito de responder e auxiliar na resolução de eventuais situações que surjam e sobre as quais os pais careçam de apoio e aconselhamento.

Esta é mais uma aposta do município de Portimão na política de auxílio aos munícipes, sendo possível consultar todas as medidas implementadas até ao momento a nível local no sítio oficial da autarquia.