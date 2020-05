COVID-19: DGS aprova Portimão Estádio para reta final do campeonato

Portimonense pode, assim, jogar em casa.

A Liga Portugal emitiu há momentos, no seu site oficial, uma nota onde dá conta dos estádios aprovados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para receber os jogos que restam do campeonado da Primeira Divisão.

O Portimão Estádio consta da lista, pelo que o Portimonense pode, assim, disputar as partidas que faltam jogar, como anfitrião, no seu próprio reduto.

Ao recinto algarvio juntam-se a Cidade do Futebol, Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães), Estádio do Dragão (Porto), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio José Alvalade (Lisboa), Estádio do Marítimo (Funchal), Estádio Municipal de Braga e Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa).

Quanto aos estádios do Bonfim (Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Porto) e do Rio Ave (Vila do Conde), «a DGS indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde», explica a Liga Portugal.

O primeiro jogo do Portimonense no regresso do campeonato será precisamente em casa, frente ao Gil Vicente, em data ainda a definir.