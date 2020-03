COVID-19: Companhia aérea easyJet anuncia paragem total da sua frota

Situação irá ser alvo de uma «avaliação contínua».

A easyJet, companhia aérea britânica de baixo custo, anunciou hoje, segunda-feira, 30 de março, a paragem total de toda a sua frota, «como resultado das restrições de viagens sem precedentes impostas pelos governos em resposta à pandemia do novo Coronavírus e à implementação de bloqueios nacionais em muitos países europeus».

Nos últimos dias, a companhia, que opera vários voos por todo o país, marcando uma forte presença no Aeroporto de Faro, tem ajudado a repatriar clientes, tendo operado quase 650 voos de resgate, trazendo de volta a casa «mais de 45000 clientes».

«O último desses voos de resgate foi operado no domingo, 29 de março. Vamos continuar a trabalhar em parceria com os governos para operar mais voos de resgate, caso nos seja solicitado», afirma a companhia em comunicado.

Nesta fase, e sem a certeza da data para o reinício de voos comerciais, «está a ser avaliada continuamente a situação. Com base nas regulamentações e na procura, será atualizada toda a informação ao mercado».

A easyJet explica ainda que continua «a tomar todas as medidas para controlar custos e despesas não determinantes para o negócio a todos os níveis, de forma a mitigar o impacto da COVID-19. A suspensão das operações de toda a frota reduz os custos de forma significante. A companhia mantém-se forte do ponto de vista financeiro, sem refinanciamentos de dívida com vencimentos até 2022. Mantém-se as discussões com os investidores, que reconhecem a robustez do seu modelo de negócio».

Johan Lundgren, CEO da companhia aérea, sublinha estar «extremamente orgulhoso da maneira como os colaboradores deram o melhor de si num momento tão desafiador, incluindo tantas tripulações que se voluntariaram para que os nossos clientes pudessem voltar para casa. Continuamos a trabalhar de forma incansável para garantir que a easyJet consiga continuar superar todos estes desafios».