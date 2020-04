COVID-19: Autarquia de Tavira esclarece aumento de casos

Para efeitos de esclarecimento da população, a Câmara Municipal de Tavira confirma o aumento exponencial do número de infetados, no concelho, com o novo Coronavírus COVID-19.

Este crescimento centra-se no grupo de trabalhadores agrícolas da Cruz do Areal, freguesia de Santo Estêvão.



Cinco desses membros já se encontravam em isolamento, na zona de apoio à população, no Parque de Feiras e Exposições, os quais de acordo com informação da equipa de saúde, encontram-se estáveis e sem comorbilidades.

Após os testes a todos os elementos, confirmaram-se mais doze casos positivos, dois dos quais foram, no domingo, dia 5 de abril, transportados pelo INEM para o hospital de Faro onde ficaram hospitalizados, os restantes elementos foram, ontem, dia 6 de abril, transferidos para a área de isolamento no Parque de Feiras e Exposições, onde por força da sua condição, estão em isolamento social, tendo para o efeito sido tomadas todas as medidas necessárias à sua comodidade e confinamento.

A sua monitorização está a ser realizada em comunhão de esforços pelas diversas entidades locais que constituem a Proteção Civil Municipal.

O contacto efetuado pelas forças de segurança e pela autoridade de saúde é feito com regularidade e sempre que necessário.

A evolução da condição dos diversos elementos é avaliada por uma equipa de profissionais do Centro de Saúde, sendo acionados os diferentes procedimentos médicos de acordo com os resultados obtidos.

Apesar do aumento significativo do número de infetados no concelho de Tavira, este insere-se, exclusivamente, no mesmo grupo, pelo que apelamos à calma da população e reforçamos a necessidade de manter o cumprimento do isolamento social.