COVID-19: Algarve tem sete novos casos, DGS aponta 402 em Portugal

Números da DGS e da ARS Algarve sobre a região divergem.

A Administração Regional de Saúde do Algarve divulgou hoje, na conferência de imprensa da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, a existência de sete novos casos na região algarvia, nas últimas 24 horas. Esta informação, de resto, não bate certo com a da Direção-Geral de Saúde (DGS), que apenas dá conta de cinco novos casos na região. Existem atualmente, no Algarve, 277 casos ativos, e 416 recuperados. Estão internadas sete pessoas, nenhuma nos Cuidados Intensivos. Já a DGS divulgou, no balanço diário da infeção COVID-19, que contém os dados relativos ao dia de ontem, quinta-feira, 9 de julho, a existência de 45679 infeções em Portugal, mais 402 que no último balanço. De ontem para hoje, registaram-se dois óbitos causados pelo SARS-CoV-2, num total que agora chega aos 1646. Em todo o território nacional existem mais 301 recuperados, num total de 30350. A nível nacional, estão em internamento 471 doentes, menos 16 que ontem, 66 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, menos sete pessoas que no último registo.