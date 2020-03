COVID-19: Algarve abre mais um «call center» para apoiar a linha SNS 24

Mais 60 profissionais de saúde do sul juntam-se no apoio ao serviço.

A partir de hoje, quinta-feira, dia 19 de março, o Algarve tem em funcionamento mais um call center para reforçar a linha telefónica SNS 24 (808 24 24 24).

Esta ação resulta de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC). Este novo call center representa um reforço de mais 60 profissionais de saúde no atendimento de chamadas.

A nova estrutura começa a funcionar a partir das 18h00 de hoje, sendo o segundo call center a ser criado no Algarve, onde, na passada semana, entrou em funcionamento o primeiro, no qual se encontram já a trabalhar 150 estudantes dos últimos anos do curso de Medicina da Universidade do Algarve.