Comissão de utentes do SNS de Portimão convoca vigília de protesto

O protesto está marcado para quarta-feira, dia 19 de junho, às 18 horas, frente ao hospital de Portimão.

A Comissão de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Portimão convocou hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, uma nova vigília de protesto.

Em comunicado, a Comissão de Utentes do SNS de Portimão «apela a todos os utentes que participem numa concentração, em defesa da Pediatria no Hospital de Portimão, na quarta-feira, dia 19 de junho, às 18 horas» em frente aquela unidade do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

«Encerrar a maternidade do Hospital de Portimão é um crime contra as populações. O Algarve não pode ficar reduzido a uma maternidade no Hospital de Faro para meio milhão de habitantes», justifica a comissão.

«Os utentes de Aljezur, e Vila do Bispo por exemplo ficariam a duas horas de distância» da unidade hospitalar de Faro do CHUA, «com os riscos e os custos que tal medida comportaria».

A Comissão informa ainda que «continuam a faltar no Algarve mais de 600 médicos, enfermeiros e auxiliares e que os problemas no Hospital de Portimão persistem, desde a falta equipamentos à falta de materiais indispensáveis a diagnósticos e tratamentos médicos. Falta quase tudo».

Já «habituada a este tipo de manobras por parte de quem quer destruir o Serviço Nacional de Saúde (SNS)», a Comissão «apela novamente à luta dos utentes para dissuadir quem tem o poder, de as concretizar».

«Lembremos também que foi em 2008 que o então Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio recebeu a certificação como Hospital Amigo dos Bebés, que distingue as unidades de saúde que cumprem as práticas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde».

Em comunicado, a Comissão reconhece que «sucessivos Governos encerram maternidades, é um facto».

Em 2006, «o pretexto utilizado pelo Ministro da Saúde, António Correia de Campos para o encerramento de várias maternidades, incluindo Elvas e Covilhã foi, a redução da mortalidade infantil. Em Elvas ainda se sugeriu ir nascer a Espanha. Mas mais atrás, no tempo da Ministra da Saúde Leonor Beleza, encerraram mais de 100 maternidades, incluindo a do Hospital de Lagos, com o mesmo pretexto».

E em em 2014, «surgem notícias do possível encerramento da maternidade do Hospital de Portimão, devido à falta de médicos».

Por tudo isto, a Comissão de Utentes do SNS de Portimão, já «habituada a este tipo de manobras por parte de quem quer destruir o SNS, apela novamente à luta dos utentes para dissuadir quem tem o poder, de as concretizar».

«A solução é a luta. A união de todos em defesa do Serviço Nacional de Saúde», remata o comunicado.