Centro de Experimentação Agrícola de Tavira a salvo

Vai ser alterado o traçado da variante de acesso a Tavira inserido no projeto de eletrificação da linha férrea do Algarve, no troço entre Faro e Vila Real de Santo António (VRSA), que inicialmente atravessava o Centro de Experimentação Agrícola (CEA) de Tavira.

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve questionaram o governo em fevereiro último, através do Ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos, para o traçado de uma estrada de 20 metros de largura e 625 metros de comprimento ao longo do terreno do (CEA) de Tavira, do qual discordavam, por ameaçar de forma irreversível o trabalho até aqui desenvolvido naquele equipamento essencial para o desenvolvimento agrícola da região.

Segundo o deputado Rui Cristina, «após este alerta, foi suprimido o projeto das Infraestruturas de Portugal aquele troço de estrada, que ameaçava o trabalho de recolha, conservação e caraterização de variedades tradicionais de fruteiras algarvias e ainda de prospeção e caraterização da variabilidade genética de castas de videiras autóctones».

Para o parlamentar, «as Infraestruturas de Portugal (IP), responsável do projeto, reconheceu que seria necessário um percurso alternativo para o trânsito automóvel entrar na cidade de Tavira, pelo que o CEA, de momento está a salvo».

Citando a resposta enviada pelo Ministro, Rui Cristina esclarece que «a Declaração do Impacte Ambiental do projeto refere agora que não existem condições favoráveis para emitir decisão favorável à solução técnica apresentada pela Infraestruturas de Portugal».

Está assim afastada, de momento, a expropriação parcial de terrenos, que hoje pertencem ao CEA de Tavira, e a consequente fragmentação desta propriedade que comprometia o funcionamento prático e a viabilidade científica deste centro que, futuramente, se veria sujeito aos mais variados tipos de poluição e especulação.

Contudo, os deputados Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos anunciam que «irão manter-se atentos às alterações que virão a ser propostas para alterar o projeto», no sentido de estas preservarem não só o CEA de Tavira, mas igualmente a preservação ambiental do concelho, assim como a fluidez da entrada de trânsito na cidade de Tavira.

Rui Cristina, Ofélia Ramos e Cristóvão Norte.

Recorde-se que o projeto da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, IP, suscitou declarações contraditórias, espelhadas na imprensa, por parte daquele organismo que não assume a escolha do traçado e alega ser o mesmo da responsabilidade da Câmara Municipal local, a quem teriam sido apresentadas duas alternativas, tendo alegadamente a autarquia de Tavira optado pelo traçado que invadia o CEA de Tavira.

Justificação rejeitada pela presidente da Câmara Municipal de Tavira

Ana Paula Fernandes Martins (PS), em sessão pública da Assembleia Municipal daquele concelho, que alegou desconhecer qualquer projeto relativo àquele equipamento agrícola.

Esperamos agora que as alterações ao projeto sejam rapidamente desenvolvidas e que se cumpra a audição pública relativamente ao mesmo, para que os cidadãos tenham a garantia de não ser ameaçado o património CEA de Tavira desenvolveu pesquisas pioneiras e únicas no país no âmbito da agricultura biológica, acolheu durante décadas uma escola agrária e é uma importante ferramenta no âmbito da classificação da dieta mediterrânica, no qual Tavira está envolvida internacionalmente.

Rui Cristina considera ainda que «a eletrificação da Linha do Algarve, no troço Faro – Vila Real de Santo António (VRSA), é desde há muito aguardada e consideramos a obra positiva e necessária, mas o futuro projeto terá de salvaguardar os impactos negativos do traçado da variante de acesso a Tavira».