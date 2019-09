Casal de Olhão é o primeiro no país a conduzir o novo Renault Clio 5

Concessionário Entreposto Almotor, em Faro, foi o primeiro no país a vender o novo modelo da marca francesa.

A Renault é a líder de vendas no mercado português há 21 anos. E o ex-libris da marca é o popular Clio, que está agora na quinta geração, desde a primeira apresentação em finais de 1990.

O novo Clio 5 chegou aos stands e, no Algarve, teve direito a duas festas de lançamento pela Entreposto Almotor, SA, em Faro e em Portimão, nos dias 26 e 27 de setembro, respetivamente.

Carlos Baptista, comercial da empresa, explicou ao «barlavento» que este modelo está disponível em «11 cores exteriores, sete cores interiores, vem com tecnologia full led, câmara de 360 graus, e uma grande aposta nos sistemas de segurança. Está disponível com caixa automática e manual, motorizações a diesel e a gasolina».

Carlos Baptista vendeu o primeiro Clio 5, a nível nacional, na cor laranja valência. «Em junho enviámos um email aos nossos clientes a avisar que iria ser lançada uma versão limitada, em Portugal, de 50 unidades. Um cliente de Olhão comprou o carro no pré-lançamento, a 3 de julho. Tive a sorte de vender a primeira unidade e logo na cor laranja, uma das grandes novidades da Renault. Entregámos a chave esta semana e estamos felizes por ter sido no Algarve», afirmou.

Rui Fonseca, Patrícia Jacinto, Carlos Baptista, Paulo Pontes, Pedro Madeira e Fernando Sancho.

Para Pedro Madeira, chefe de vendas da empresa, «estamos a falar de um automóvel que é uma referência. É um orgulho termos sido os primeiros em Portugal a vender esta edição especial. Em termos de qualidade, materiais, design e tecnologia, deu um salto muito grande em relação à versão anterior, o Clio 4. Em termos tecnológicos, neste momento, é a montra da marca».

Mas a Renault não se ficará por aqui. Ainda este ano, em novembro a marca lança o novo Zoe, o veículo 100 por cento elétrico, com uma autonomia melhorada. Em 2020 chegam o novo Captur e o Clio 5 com motor híbrido e GPL de origem.

Segundo Pedro Madeira, serão «várias novidades que nos vão permitir permanecer na liderança» do mercado.

Apesar do sector automóvel ter tido uma quebra de cinco por cento nos últimos dois meses, Pedro Madeira afirmou que na Entreposto Almotor, «mantivemos os números do ano anterior, que foram muito bons. Com o modelo que estamos a lançar, uma referência no segmento, temos as condições reunidas para continuar em primeiro lugar» no próximo ano.

O novo Renault Clio 5 está disponível para venda nos concessionários da Entreposto Almotor em Faro e em Portimão. O modelo base custa cerca de 16800 euros e o topo de gama, a diesel, pode chegar aos cerca de 25000 euros.