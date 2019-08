Cartaz do Festival F tem propostas portuguesas para todos os gostos

Foi revelado o alinhamento do festival farense, um mês antes do seu início. Bilhetes também já estão à venda.

Ornatos Violeta e novas atividades eram atrativos já anunciados para o «último grande festival de verão», aos quais se junta agora o cartaz completo.

Começando pelo dia 5 de setembro, primeiro dia de evento, apresentam-se em Faro David Carreira, Fernando Daniel, Profjam, Ana Bacalhau, Tiago Nacarato, Mike El Nite, Bruno Pernadas, Moçoilas com Maria João, Tainá, Throes + The Shine, a produção Turb’ó Baile, Beatriz, Conjunto Corona e o quarteirense Perigo Público.

O dia 6 de setembro representa um dos momentos altos – sobem ao palco os Ornatos Violeta, no último de quatro concertos garantidos pela banda para abrandar as saudades dos fãs. Juntam-se os Amor Electro, Mayra Andrade, Karetus, Deejay Telio, I Love Baile Funk, Blasted Mechanism, Glockenwise, Biya, Maria Bradshaw, o rapper Phoenix RDC, Sara Correia, Vítor Hugo e a algarvia Teresa Aleixo.

O último dia de Festival F também promete grandes momentos: desde as sonoridades de António Zambujo e Carolina Deslandes, passando pela loucura «noventeira» da Revenge of the 90’s, que no último ano encheu o recinto até às 5h00, juntam-se os Capitão Fausto, Átoa, Linda Martini, April Ivy, as punch lines de 9 Miller, Estraca, Miramar (projeto que integra Frankie Chavez e Peixe), Murta, Lince, Stone Dead e o projeto algarvio The Black Teddys.

Os passes gerais têm um custo de 30 euros se adquiridos até dia 12 de agosto. A partir do dia 13 de agosto, sobem para os 45 euros.

Em relação aos bilhetes diários, para o dia 5 de setembro será necessário desembolsar 15 euros. Já para os dias 6 e 7, o valor será de 18 euros. Aderentes ao cartão FNAC têm 15 por cento de desconto nos ingressos diários e gerais.

Os concertos a bordo de um barco, no denominado Palco Ria Formosa, têm um custo de 10 euros por dia. Os bilhetes só podem ser adquiridos aquando a compra de um passe geral ou bilhete diário, ou então no próprio dia do concerto, no Festival.