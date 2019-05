Carnaval de Loulé arranca com muitos visitantes e boa disposição

Decoração, trajes e adereços ligados à tecnologia invadiram hoje a Avenida José da Costa Mealha, coração das comemorações carnavalescas na cidade de Loulé. No primeiro dia de desfile do corso algarvio, a tradição voltou a ser o que era: um Domingo Gordo com casa cheia, muita animação, cor e ritmo, o sol a espreitar e uma temperatura amena.

Na edição em que o Carnaval de Loulé tem como mote «Summit de Loulé», numa paródia àquilo que foi a «Web Summit», a cimeira de tecnologia e empreendedorismo em Lisboa, 14 carros alegóricos desfilam para levar ao público o que de melhor este corso centenário tem para oferecer, ou seja, uma sátira acutilante aos principais acontecimentos nacionais e internacionais dos últimos meses, nomeadamente nos quadrantes político, social e desportivo, mas também a beleza e qualidade artística dos carros.

Nesta «Web Summit» ao estilo louletano há este ano espaço para um cruzeiro «summit», em que os tripulantes são os líderes dos partidos, para a «Robocosta» a geringonça conduzida pelo primeiro-Ministro, ou ainda a Central de e-mails do SLB onde os presidentes do Sporting e FC Porto tentam caçar a águia Vitória, numa referência ao caso dos emails que tem marcado o futebol nacional.

Não obstante as suas raízes bem portuguesas e algarvias, o Carnaval de Loulé é contagiado também pelo ritmo frenético do Brasil e, mais uma vez, as escolas de samba trazem o calor que se vive do outro lado do Atlântico nestes dias. Para os muitos turistas estrangeiros que acorrem ao mais antigo Carnaval do país, as esculturais bailarinas com samba no pé são, de resto, um dos principais motivos para uma fotografia ao desfile.

Destaque ainda para os cerca de meio milhar de figurantes, entre os quais os elementos que integram os grupos de animação compostos por associações, clubes e coletividades do Concelho que ajudam à festa, mantendo viva esta tradição bem louletana.

O desfile regressa esta segunda-feira, a partir das 15h00, no mesmo dia em que, a partir das 22h00, o «Palácio» do NERA recebe o Baile de Gala. Esta edição do Carnaval encerra, como sempre, na terça-feira de Entrudo.

Para a organização, importa salientar o facto de, para além do elevado número de foliões no desfile, a cidade tem tido uma imensa afluência de visitantes nestes dias o que, sem dúvida, contribui grandemente para a dinamização da economia local durante a época baixa do turismo.