Carapau volta a ser boa onda em campanha da Docapesca

Docapesca relança campanha para promover o consumo da espécie mais abundante na costa portuguesa.

Arranca hoje, segunda-feira, 8 de julho, a segunda fase da Campanha de Promoção do Carapau, iniciada em 2018, e que pretende reforçar o consumo de um dos mais abundantes peixes da costa portuguesa.

A campanha é uma iniciativa do Ministério do Mar, concretizada pela Docapesca, no âmbito de um plano alargado para valorização desta espécie.

A campanha vai estar presente em diferentes meios e estará no ar até setembro com especial destaque para a televisão – nos três canais generalistas – e para a rede multibanco. Este ano contará também com uma presença reforçada nas redes sociais facebook e instagram (@carapaueboaonda) de forma a chegar a públicos mais jovens.

À semelhança de 2018, a campanha volta a contar com conhecidos desportistas de desportos náuticos: Fernando Pimenta, campeão mundial canoagem (2018); Teresa Almeida, campeã do mundo de Bodyboard (2014); Joana Pratas, velejadora olímpica; Hugo Vau, surfista de ondas gigantes, e Francisco Lufinha, recordista mundial de Kitesurf.

O carapau é uma das espécies mais abundantes e sustentáveis da costa portuguesa, está disponível todo o ano e apresenta também um elevado valor nutricional, cuja valorização constitui assim uma mais valia para o aumento do rendimento dos pescadores do nosso país.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, tendo a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.