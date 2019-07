Câmara de Portimão disponibiliza apartamentos para dois novos médicos

A Câmara Municipal de Portimão disponibilizou dois apartamentos para dois médicos que vêm reforçar os quadros do Centro de Saúde de Portimão e da unidade do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Segundo o «barlavento» apurou, esta «cedência ganha particular pertinência porque um dos apartamentos é justamente para um médico pediatra que no final mês de julho vai começar a trabalhar no Hospital de Portimão».

A autarquia reafirma «a total disponibilidade para continuar a colaborar com o CHUA e a Administração Regional de Saúde (ARS) Algarve no sentido de criar todas as condições, no âmbito das suas competências, para facilitar a vinda e fixação de novos médicos no concelho«.