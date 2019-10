Cabeça de Cássio dá vitória e zona de promoção ao Farense

Leões de Faro receberam e venceram hoje, domingo, 27 de outubro, o Leixões, numa partida a contar para a sétima jornada da LigaPro.

Ao relvado subiram duas equipas separadas por apenas um ponto na tabela, com ambições semelhantes no campeonato, num tónico que fazia antever algum equilíbrio na partida.

E a previsão, para quem a fez, revelou-se acertada. Com muitas cautelas de parte a parte nos primeiros minutos, o primeiro safanão na partida lá foi dado por Mayambela, com um remate de fora da área que Ivo encaixou com segurança ao minuto 11.

O Farense ganhou ligeiro ascendente sobre os leixonenses e voltou a visar a baliza adversária ao minuto 23, novamente da meia distância. Desta vez, foi David Sualehe a rematar ao lado.

Responderam com perigo os nortenhos, dois minutos depois, com Poloni a rematar à malha lateral da baliza algarvia em resposta a um cruzamento tirado no flanco direito.

A primeira parte ficou marcada por várias perdas de tempo da parte dos leixonenses que, por diversas vezes, quebraram o ritmo ao jogo, contribuindo bastante para a manutenção do nulo até ao intervalo.

No regresso dos balneários o ascendente algarvio continuou e, ao minuto 56, Fábio Nunes viu um remate interceptado para canto pela defensiva do Leixões. Na cobrança da bola parada, Filipe Melo cabeceou à trave da baliza adversária.

Continuou a carregar a equipa da casa e pouco depois foi Ryan Gauld a ganhar posição na área adversária e a rematar, com Ivo a rubricar uma bela intervenção (59′).

Contra a corrente do jogo, o Leixões podia ter gelado as bancadas do São Luís ao minuto 64, quando André Claro assistiu para o centro da área onde apareceu Enoh, que com a baliza à mercê, atirou ao lado.

O jogo caiu numa toada algo quezilenta mas o Farense soube manter o seu plano e acabou por chegar ao golo ao minuto 74.

Cássio, no coração da área, respondeu da melhor forma ao canto de Ryan Gauld, com um cabeceamento certeiro para o fundo das redes.

Foi o segundo jogo consecutivo do capitão do Farense a marcar, curiosamente na mesma baliza e num movimento muito, muito parecido ao que valeu o golo frente ao Desportivo das Aves.

O conjunto algarvio soube segurar a vantagem e somou três importantes pontos, num jogo que merecia uma equipa de arbitragem mais competente e menos protagonista.

O próximo jogo do Farense será no próximo domingo, 3 de novembro, às 11h15, frente ao Mafra, no Estádio de São Luís.



Farense vs Leixões SC

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, David Sualehe, Filipe Melo (Bura, 60 min), Fabrício Isidoro, Ryan Gauld, Fábio Nunes, Mayambela (Alvarinho, 86 min), Fabrício Simões (Irobiso, 90+4 min).

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Rafael Vieira, Tavinho, Miguel Bandarra.

Leixões – Ivo, Rui Silva, Pedro Pinto, Bura, Vítor Bruno, Amine (João Graça, 86 min), Luís Silva, Poloni (João Rodrigues, 78 min), Junior Sena, Harramiz (Enoh, 63 min), André Claro.

Treinador: Carlos Pinto.

Suplentes não utilizados: Stefanovic, Pana, Braga, Pedro Monteiro.

Árbitro: Carlos Xistra.

Golos: Cássio (74 min).

Amarelos: Fábio Nunes (24 min), Vítor Bruno (30 min), Filipe Melo (35 min), Bura (Leixões SC, 38 min), Amine (76 min), Enoh (81 min), Bura (Farense, 89 min), Junior Sena (90+1 min).