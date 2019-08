Biblioteca Municipal de Loulé é novo «oásis na cidade»

Antigo lago deu lugar a um jardim exterior que convida a leituras ao ar livre.

«O novo espaço está muito bonito. É um oásis no meio da cidade. Apesar de toda a agitação citadina, é maravilhoso termos um local sossegado numa localização tão privilegiada», refere Rita Moreira, chefe de divisão, a propósito do novo jardim da Biblioteca Municipal de Loulé, aberto ao público desde o dia 15 de julho.

«As manhãs aqui são especialmente agradáveis. Temos duas velas de sombra enormes, um novo deck e um bom relvado. A zona é agora também acessível para pessoas com mobilidade reduzida, configurável para receber diferentes eventos, e até pet-friendly», pois é possível ler o jornal ou um livro no exterior, e fazer-se acompanhar pelo parceiro de quatro patas, diz a responsável, em conversa com o «barlavento» no próprio local.

«O espaço anterior tinha um lago e degraus. Por ser tão pouco funcional, infelizmente, era pouco utilizado». No entanto, o novo jardim que conta ainda com uma cafetaria com nova exploração, até já foi palco de alguns eventos e iniciativas no exterior, como «noites de poesia», entre outros. «O mês de agosto é o mais calmo para a biblioteca, no entanto, se em setembro o tempo permitir, iremos desenvolver mais sessões de leitura à noite», diz Rita Moreira.

Outra novidade é a abertura de dois novos polos de leitura já em setembro, para além das bibliotecas de Salir e Quarteira. Em breve, segundo avança a responsável, serão inaugurados os polos de Almancil e Alte.

Além disto, a Biblioteca de Loulé conta com uma nova viatura, a qual tem por objetivo a promoção da leitura e a circulação de livros pelas freguesias do concelho, entre as freguesias de Almancil, Barranco do Velho, Barrosas, Benafim, Boliqueime, Cortelha, Montes Novos, Parragil, Patã, Querença e Tôr e que, a partir de 16 de setembro, passará também a visitar o Esteval (Almancil), Azinhal (Alte) e por último, Monte Seco (São Sebastião) e Alcaria (Salir).

Satisfeita com a nova viatura, Rita Moreira sublinha ainda que o veículo é «mais amigo do ambiente» uma vez que recorre à energia solar para alimentar o consumo no interior da mesma».

Neste momento, a Biblioteca Municipal de Loulé promove a iniciativa «em férias na biblioteca», esgotadas há já algum tempo, e que visam a promoção de diversos ateliers para crianças, e os responsáveis encontram-se a preparar o plano de atividades para o ano de 2020.

Rita Moreira destaca ainda dois momentos únicos a não perder nos próximos meses, no âmbito das comemorações do centenário da patrona da Biblioteca Municipal, Sophia de Mello Breyner Andresen.

Um bom momento para visitar aquele equipamento cultural será pela ocasião do recital de Pedro Lamares, a 6 de novembro, dia de aniversário da poetisa, ou a partir do dia 21 de março, data de inauguração da exposição «Lugares de Sophia», composta por cerca de 45 fotografias, e uma mostra que incluirá objetos pessoais e uma representação dos ambientes mais familiares da poetisa a escritora em Lisboa, Porto e Algarve.