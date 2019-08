Benfica humilha Sporting com manita (5-0) e conquista Supertaça

Estádio Algarve recebeu hoje a 41ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, que opôs Sport Lisboa e Benfica a Sporting Clube de Portugal. Encarnados destruíram o eterno rival com cinco golos sem resposta.

Marcel Keizer surpreendeu com a utilização de um esquema de três centrais, deixando Thierry Correia e Marcos Acuña com a responsabilidade de cuidar das alas dos leões.

Já o Benfica apresentou na frente Raul de Tomas, contratação das águias para esta época que, apesar da lesão contraída nos Estados Unidos, recuperou e saltou para o 11.

Os leões criaram a primeira situação de perigo quando os motores ainda aqueciam, logo aos três minutos: Acuña conduziu pela esquerda e tentou assistir Bas Dost, proporcionando um corte deficiente da defensiva dos encarnados que quase, quase terminava em auto-golo.

Responderam os homens da Luz aos 10 minutos, quando após um canto, Raul de Tomas surgiu em excelente posição para alvejar a baliza de Renan, permitindo a defesa ao guarda-redes leonino.

À passagem do minuto 27 um mau alívio dos leões, na sua zona defensiva, colocou a bola redondinha nos pés de Rafa, que não teve arte nem engenho para aproveitar o brinde e permitiu a defesa a Renan Ribeiro.

Logo de seguida, aos 28 minutos, Bruno Fernandes, pois claro: o médio leonino ganhou espaço na meia distância e disparou um dos seus famosos pontapés, obrigando Odysseas a grande estirada.

Ao minuto 38, grande oportunidade para o Sporting! Acuña colocou Bruno Fernandes na cara do golo mas Odysseas respondeu com uma grande mancha e negou os intentos leoninos.

Não marcaram os leões, aproveitaram as águias: minuto 40, Pizzi pela direita abre para a entrada de Rafa Silva, que não teve qualquer problema em, de primeira, desviar a bola para o fundo das redes, fazendo o 1-0 para o Benfica.

O Sporting ainda tentou reagir na etapa regulamentar mas as tentativas não chegaram a criar perigo para Odysseas, e os encarnados iam para os balneários na frente do marcador, aproveitando de forma sublime a grande oportunidade que conseguiram construir.

Na segunda metade, novamente o Sporting a ter a primeira oportunidade – um livre de Bruno Fernandes aos 51 minutos passeou por toda a área benfiquista e acabou nas malhas laterais.

Mas, mais uma vez, o Benfica demonstraria enorme eficácia – aos 60 minutos, um desentendimento entre Mathieu e Coates deixou a bola à mercê de Rafa Silva, que assistiu Pizzi. No coração da área, o capitão encarnado não desperdiçou e ampliou a vantagem da sua equipa.

E os homens da Luz não ficariam por aqui – ao minuto 64, na cobrança de um livre direto, Grimaldo fez magia e colocou a bola no fundo das redes. 3-0 para o Benfica!

O Sporting quebrou por completo no campo anímico e, aos 67 minutos, Seferovic viu Renan Ribeiro a negar-lhe o quarto golo benfiquista.

Os leões iam tentando sacudir a crise de confiança e, aos 73 minutos, Bruno Fernandes voltou a fazer uso do seu remate de meia distância, causando relativo perigo às redes de Odysseas.

Quem não se ficou pelo perigo foi o Benfica e, aos 75 minutos, utilizando uma fórmula que fez sucesso na partida, Rafa Silva assistiu Pizzi, que na cara de Renan faturou e bisou na partida, fazendo o 4-0 para os encarnados.

Minuto 82, e novamente Renan a fazer controlo de danos no Sporting – Raul de Tomas assistiu Seferovic que, de forma acrobática, atirou para grande defesa do guardião brasileiro.

Aos 89 minutos, Doumbia acabou expulso por acumulação de amarelos e logo de seguida, quando parecia que o cenário não podia ficar mais negro para os leões, chegou o quinto golo do Benfica – após jogada de insistência dos encarnados, Chiquinho acabou por empurrar para o fundo das redes do desamparado Renan.

Com este resultado, 5-0, o Benfica conquistou a 41ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira. Os homens de Bruno Lage souberam resistir ao assédio leonino na primeira metade e, depois de se apanharem a ganhar, foram para cima do adversário e aproveitaram a fragilidade tática e emocional do Sporting, que nunca soube controlar os momentos do jogo e acabou vergado e humilhado com cinco golos sem resposta.

Fotogaleria (Fotos de Nelson Ferreira):

SL Benfica vs Sporting CP

11 inicial do Sporting

Marcel Keizer

SL Benfica vs Sporting CP

Bruno Lage















SL Benfica vs Sporting CP

Estádio Algarve

SL Benfica – Odysseas, Grimaldo, Rúben Dias, Ferro, Nuno Tavares, Florentino, Gabriel (Chiquinho, 82 min), Pizzi (Taarabt, 82 min), Rafa, Seferovic, Raul de Tomas (Jota, 87 min).



Treinador: Bruno Lage



Suplentes não utilizados: Zlobin, Ebuhei, Jardel, Carlos Vinicius.



Sporting CP – Renan Ribeiro, Thierry Correia, Coates (Diaby, 66 min), Mathieu, Neto, Acuña (Borja, 84 min), Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Bas Dost (Luiz Phellype, 66 min).



Treinador: Marcel Keizer



Suplentes não utilizados: Luís Maximiano, Ilori, Eduardo, Vietto.



Árbitro: Nuno Almeida | VAR: Jorge Sousa e Luís Ferreira.

Golos: Rafa Silva (40 min), Pizzi (60 min), Grimaldo (64 min), Pizzi (75 min), Chiquinho (90 min).

Amarelos: Acuña (20 min), Doumbia (32 min e 90 min), Rúben Dias (45 min), Grimaldo (46 min), Raphinha (49 min), Ferro (50 min), Bruno Fernandes (61 min), Coates (63 min), Seferovic (70 min), Raul de Tomas (72 min).

Vermelhos: Doumbia (90 min).