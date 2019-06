Belga dos Hells Angels detido no Algarve fica em prisão preventiva

Criminalidade «especialmente violenta e altamente organizada» diz o Ministério Público através da Procuradoria-geral da República.

A Procuradoria-Geral da República e a Policia Judiciária (PJ) esclarecem, em comunicado emitido hoje, terça-feira, dia 25 de junho, que no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público, com investigação realizada pela PJ, tendo por objeto factos cometidos por elementos da organização Hells Angels Motorcycle Club, na sequência de diligências cumpridas no dia de ontem, 24 de junho, foi concretizada no Algarve a detenção de mais um cidadão, de nacionalidade Belga, associado à organização sobre o qual impendia mandado de detenção.

O detido foi presente no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa a primeiro interrogatório judicial no dia de hoje, tendo o tribunal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, aplicado ao arguido a medida de prisão preventiva.

Em causa estão factos suscetíveis de integrar a prática dos seguintes crimes: associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas.

O processo tem 89 arguidos constituídos, encontrando-se 43 sujeitos a medidas detentivas.

O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.

O Inquérito encontra-se em segredo de justiça.